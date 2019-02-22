Doğuş Grubu’nda imzalar şubat sonuna kaldı
Doğuş Grubu’nun 2,3 milyar Euro’luk kredilerinin yeniden yapılandırma anlaşmasında imzaların 15 Şubat Cuma günü atılması planlanıyordu.
Buna ilişkin haberimizi önceki hafta yayınlamıştık. Cuma akşamı edindiğimiz bilgiler, imzaların ay sonunda atılacağını gösteriyor.
Gecikmenin nedenini sorduğumuz bir bankacı, “Anlaşmada bir sıkıntı yok, sadece hukuki belgeler yetişmedi” açıklamasını yaptı.
Doğuş Grubu’ndan en büyük alacaklı olan YapıKredi, Akbank ve İş Bankası’nın konsorsiyum liderliğini üstlendiği yeniden yapılandırma anlaşması, grubun kısa vadeli borçlarının uzun vadeye yayılmasını öngörüyor.
Önceki haftaki sayımızda yer verdiğimiz gibi, Doğuş Grubu, iki yılı ana para ödemesiz toplam altı yıl içinde borçlarını ödeyecek. Grup şirketlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için de 150 milyon Euro’luk yeni kredi açılması öngörülüyor.
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