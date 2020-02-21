Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı - Ekonomist

Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı
Dünü 6.10’un üzerinde tamamlayan kur bu sabah da 6.11’e kadar çıkarak mayıstan beri en yüksek seviyesini gördü.
Saat 09.57 itibarıyla dolar/TL 6,1094, Euro/TL 6,5941 seviyesinden işlem görüyor.
Teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 6,10 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Uzmanlar bugün yurt içinde sakin bir veri gündeminin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE rakamları ile Suriye’ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.
Gece yarısı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıklayacak.
Uzmanlar Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘, görünümünü ise ‘Durağan’ olarak koruyacağı tahmininde bulundu.
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