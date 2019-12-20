Dolar/TL’de son durum! 5.94 seviyesini görmüştü

Aralık 20, 2019 0 Yorum 350 Okunma
Dolar/TL’de son durum! 5.94 seviyesini görmüştü

Güne 5.93 civarında başlayan Dolar/TL’de gevşeme devam ediyor.

Dün 5.90 – 5.94 bandında hareket eden Dolar/TL yeni sabaha 5.93 civarında başladı. Kur, saat 11:10 itibarıyla 5.592 seviyelerinde işlem görüyor.

ABD’nin Türkiye’ye yaptırım içeren savunma bütçesini senatoda kabul etmesi sonrası ABD ile ikili ilişkilere yönelik endişeler TL varlıklar üzerinde baskıya neden oluyor.



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