Dolar/TL’de son durum! 5.94 seviyesini görmüştü
Güne 5.93 civarında başlayan Dolar/TL’de gevşeme devam ediyor.
Dün 5.90 – 5.94 bandında hareket eden Dolar/TL yeni sabaha 5.93 civarında başladı. Kur, saat 11:10 itibarıyla 5.592 seviyelerinde işlem görüyor.
ABD’nin Türkiye’ye yaptırım içeren savunma bütçesini senatoda kabul etmesi sonrası ABD ile ikili ilişkilere yönelik endişeler TL varlıklar üzerinde baskıya neden oluyor.
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