Ekonomiye 311 milyar TL destek sağladık
2018, ekonomimiz ve sektörümüz için hareketli bir yıldı. Proaktif yönetimimiz, yetkin çalışan kaynağımız ve ihtiyatlı risk politikalarımızla güçlü bilanço yapımızı koruduk. 2018’de yüksek sermaye yeterlilik rasyomuzun verdiği güvenle, canlı nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ülke ekonomisine 311 milyar TL destek sağladık.
2018’de aktif büyüklüğümüz 399 milyar 154 milyon TL, öz kaynak kârlılığımız yüzde 15, aktif kârlılığımız yüzde 1,7, net kârımız 6,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam krediler, yabancı para (YP) krediler ve TL krediler pazar paylarımız yüzde 10,6, yüzde 10 ve yüzde 11 oldu.
Fonlama tarafında mevduat odaklı ve dengeli yaklaşımımız artarak devam etti. Yılbaşından bu yana kredi mevduat oranımızı 14 puan iyileştirdik. Müşteri mevduatımız 238 milyar 855 milyon TL, müşteri mevduatı pazar payımız yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.
Borçlanma programı çerçevesinde son çeyrekte yurtdışı piyasalardan toplam 1,3 milyar doları aşan finansman sağladık. Bu işlem, 2018’in son çeyreğinin en uzun vadeli ve en yüksek montanlı borçlanması oldu.
Fuat Erbil/Garanti Bankası Genel Müdürü
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