Doğan Şirketler Grubu Holding tarafından 200 milyon TL başlangıç sermayesiyle kurulan Doğan Yatırım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) gerekli izinleri alarak faaliyetlerine başladı.

Banka; temel bankacılık hizmetleri, hazine çözümleri, yatırım bankacılığı ürünleri, sürdürülebilirlik odaklı finansal danışmanlık hizmetleri, yapılandırılmış finansman, dijital finansman çözümleri gibi alanlarda aktif olmayı planlıyor.

Türkiye’deki şirketlerin bankacılık ve finansman ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen Doğan Yatırım Bankası; şirket satın alma ve birleşmeleri, uluslararası fonlama kaynaklarına erişim ve menkul kıymet ihraçları gibi alanlarda da şirketlere hizmet ve danışmanlık sağlayacak.

FARK YARATMAYI HEDEFLİYOR

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş ile Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu’nun, Doğan Yatırım Bankası’nın faaliyetlerine başlaması dolayısıyla geçen hafta düzenlediği toplantıya katıldık.

Doğan Grubu olarak pandemi şartlarına rağmen 2020’de faaliyetlerini genişleterek 1,5 milyar TL’lik yeni yatırım yaptıklarını söyleyen Çağlar Göğüş; Türkiye’ye kazandırdıkları alanlardan birinin de deneyim ve birikim sahibi oldukları bankacılık sektöründe faaliyetlerine başlayan Doğan Yatırım Bankası olduğunu belirtti.

Yeni dönemde işletmelerin geleneksel finansman yöntemlerinin yanı sıra daha fazla alternatif seçeneklere ihtiyacı olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Göğüş; yatırım bankacılığı alanında grubun deneyim, birikim ve küresel bağlantılarının sağlayacağı avantajlar, kendi yapacakları fonlamalar ile Türkiye’de fark yaratacaklarını vurguladı.

Doğan Yatırım Bankası; ölçekten bağımsız, ihracat potansiyeli yüksek ve katma değerli ürünleri olan şirketlere hem finansman hem hizmet çözümleri götürmeyi planlıyor.

Girişimcilik sermayesine yönelik finansal araçlar yaratma konusu da bankanın gündeminde olacak. Doğan Yatırım Bankası; şirketlerin ihtiyaçlarına özel, katma değerli ürün ve hizmetleri bir arada sunarak ‘tek banka’ yaklaşımıyla sektörde fark yaratmayı da hedefliyor.

YAPILANDIRILMIŞ FİNANSMAN ÇÖZÜMLERİ

Son dönemde Türkiye’de sermaye piyasalarının da gelişimine paralel yatırım bankacılığı ciddi büyüme oranlarına ulaştı.

Hulusi Horozoğlu; finansmanın yapılandırılması ve finansmana erişim, şirket satın alma ve birleşme işlemleri, menkul kıymet ihracı ve halka arz gibi konular açısından yatırım bankacılığı çatısı altında Türkiye’de çok önemli hizmetler sunulabileceğinin altını çizdi.

Bu alanda farkındalığı yükselterek, müşterilerinin borç ve sermaye tabanlarını çeşitlendirmelerine destek olacaklarını işaret eden Horozoğlu, şirketlerin sürdürülebilir ve sağlıklı büyümelerine de katkıda bulunacaklarını söyledi.

Doğan Yatırım Banka-sı’nın yatırım bankacılığındaki amacı; şirket satın alma ve birleşme danışmanlığı, halka arzlarla sermaye bağlantılı katma değerli ürün ve hizmetleri sunmak.

Yapılandırılmış finansman alanında ise sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi esas almış şirketler için standart krediyle fonlanabilir ihtiyaçlar dışındaki tüm yapılandırılmış finansman ihtiyaçlarına çözüm getirmek hedefleniyor.

Yapılandırılmış finansman ürün ve hizmet yelpazesinde; finansal danışmanlık, özel plasman kredileri, kulüp ve sendikasyon kredileri, sürdürülebilir fonlama kaynakları, nakit akışına dayalı proje finansmanı, İslami finansman ürünleri, ülke kredileri, lokal piyasa borçlanma araçları ve çok uluslu kalkınma bankalarından sağlanacak kaynakların yer alması planlanıyor.