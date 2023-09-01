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Kur Korumalı Mevduat'ta 8 ay sonra ilk düşüş

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı geçen hafta 39,3 milyar TL düşüşle 3 trilyon 368 milyar TL'ye geriledi.

01 Eylül 2023 | 17:06
Son Güncellenme: 01 Eylül 2023 | 17:17
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Kur Korumalı Mevduat'ta 8 ay sonra ilk düşüş

Kur korumalı mevduat hesaplarında ocak ayından bu yana ilk kez düşüş görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM toplamı geçen hafta 39,3 milyar TL düşüş kaydetti. KKM hesaplarının toplam büyüklüğü 3 trilyon 368 milyar 652 bin TL'ye geriledi.

Dolar cinsinden bakıldığında KKM büyüklüğü 124,3 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, KKM hesaplarının TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirlemiş ve ilk kez KKM'nin azaltılmasını amaçlayan adım atmıştı.

TCMB, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirlemişti.

KKM uygulaması Aralık 2021'de dövizde görülen aşırı oynaklık sonrasında devreye girmişti.

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