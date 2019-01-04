Sigorta sektöründe 2018 atamaları
2018 yılında sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde de ulusal ve uluslararası tarafta kritik atamalar oldu.
• Uluslararası atamalar tarafında Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı (CEO) Aylin Somersan Coqui, 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz Grubu İnsan Kaynakları Başkanı (Chief Global HR Officer) olarak atandı. Somersan Coqui’den boşalan Allianz Türkiye CEO’luğu görevini ise Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Tolga Gürkan üstlendi.
• 2010 yılında Fiba Sigorta’yı satın alarak Türkiye pazarına giren Sompo Japan, gösterdiği sürdürülebilir büyüme ve kârlılık performansını gözeterek, dünya genelindeki perakende operasyonlarını Sompo Japan Sigorta Türkiye CEO’su Recai Dalaş’a bağlama kararı aldı. Dalaş, mevcut Türkiye CEO’su görevini de sürdürecek.
• AXA Sigorta’ya 2002’de katılan ve güçlü bilgi teknolojileri yapısı, fiyatlandırma gibi alanları yöneten Yavuz Ölken, nisan başı itibarıyla AXA Sigorta’nın CEO koltuğunu Guillaume Lejeune’den devraldı.
• Sigorta sektöründe yabancı yatırımcılar içinde en büyüklerinden biri olan Fransız kökenli Groupama Türkiye’nin genel müdürlüğü görevine, temmuz ayında Philippe-Henri Burlisson getirildi. Burlisson, Groupama şirketlerindeki deneyimi, yetkinliği ve yenilikçi yaklaşımıyla şirketin Türkiye pazarındaki faaliyetlerini yönetiyor.
• QNB Finansbank ile dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Cigna’nın ortaklığında faaliyet gösteren emeklilik ve hayat sigortası şirketi Cigna Finans’ın yeni CEO’su, ağustos ayı itibarıyla Pınar Kuriş oldu. Kuriş, son olarak Burganbank’ta perakende ve özel bankacılık genel müdür yardımcılığı yapıyordu.
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