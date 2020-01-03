Sürdürülebilir büyüme ve dijitale odaklandılar
2019 yılı küresel piyasalarda korumacı politikaların devam ettiği bir yıl oldu. Dünya ekonomisinde canlanma sağlamaya yönelik olarak merkez bankaları adım atıyor.
FED’in üç faiz indirimi gerçekleştirdiği 2019’da TCMB de bin 200 baz puanlık indirime gitti ve politika faizini yüzde 24’ten yüzde 12’ye çekti.
Bununla birlikte, otoriteler tarafından uygulanan yasal düzenleme değişikliklerinin de bankacılık sektöründe önemli etkileri oldu.
Öncelikli olarak ekonomik büyümede yukarı yönlü ivmenin sağlanması için yeni KGF paketleri açıklandı.
Ayrıca, ekonomiyi canlı tutmak amacıyla bireysel kredi taksit sayılarında artış, kredi kartı asgari ödemelerinde azalış, kredi kartı azami faiz oranlarında indirim yapıldı ve üye işyerlerinden alınabilecek komisyon oranlarına sınırlama getirildi.
Buna ilaveten TCMB yıl boyunca zorunlu karşılık mekanizmasını da aktif şekilde kullandı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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