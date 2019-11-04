TEB’den sendikasyon kredisi
Türk Ekonomi Bankası (TEB), 400 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisini imzaladı.
Bu kredi, ABD, Kanada, AB, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden katılan önde gelen 22 bankanın katılımıyla sağlandı.
306 milyon Euro ve 61,5 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli sağlanan kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak.
Kredinin toplam maliyeti, Euro ve dolar için sırasıyla Euribor artı yüzde 2,10 ve Libor artı yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.
Sendikasyon kredisi anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulunan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türk ekonomisi için oldukça başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını vurgulayarak, “Uluslararası yatırımcılar, TEB’in başarılı performansını ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenini bir kez daha teyit etmiş oldu” diye konuştu.
Kredinin ihracatın finansmanı noktasında kullanılacağına dikkat çeken Leblebici, “TEB ihracatın finansmanına odaklanmaya devam edecek” dedi.
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