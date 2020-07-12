2010’da kurulan, 2015’te elektronik para ve ödeme hizmetleri lisansı alan Türkiye’deki ilk şirketlerden biri olan Birleşik Ödeme; teknolojik altyapısı, global ve yerel iş ortakları, tecrübeli ekibi ve marka gücüyle öne çıkıyor.

Ceren Oral Balaban

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Şirket, kurumların dijital finansallaşma süreçlerinde stratejik çözüm ortağı olarak kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunarak verimliliği artırıyor.

ÜÇ HANELİ BÜYÜME

Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, kurumlara; e-para dijital cüzdan, sanal veya fiziksel ön ödemeli kart, yurtiçi ve yurtdışı para transferi, online/offline tahsilat ve kiosk/akıllı kasa çözümleri olarak beş ana dikeyde çözüm önerileri sunduklarını kaydediyor.

Sözdinler, TransferWise ve Remitly gibi unicorn değerlemesindeki şirketlerin de Türkiye’deki tek iş ortağı oldukları bilgisini veriyor.

Fintech servis platform sağlayıcısı (FaaS) vizyonunu odağına aldığı 2019’da cirosal büyüme oranını üç haneli değerlere çıkaran Birleşik Ödeme, 2020 için yine katma değerli üç haneli büyüme öngörüyor.

Şirket; API yönetimi, kişiselleştirilmiş ürünleştirme yetkinliği gibi alanlarda geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Yıllık bütçenin de önemli bölümü AR-GE yatırımlarına ayırılıyor.

TERZİ USULÜ ÇÖZÜMLER

Birleşik Ödeme’nin marka değeri anlayışı; FaaS vizyonu, bu vizyona bağlı güçlü ekip, teknolojik altyapı, müşteri güveni ve ortaklık yapısı etrafında şekilleniyor.

İlker Sözdinler; terzi usulü, yenilikçi dijital finansal çözümlerle Türkiye’nin ilk ve tek FaaS şirketi olarak güçlü marka değerine ulaştıklarını aktarıyor.

İlker Sözdinler, “Güçlü FaaS altyapımızla Türkiye’nin en büyük kurumlarına, bankalarına ve global fintech’lere özelleştirilmiş değer önerileri sunuyor, beraber üretiyor ve büyüyoruz” diyor.

Sözdinler, Türkiye’de banka ortaklığına sahip olan ilk ve tek fintech şirketi olarak yatırımcılarının sağladığı desteğin markalaşma yolculuğunda değer yarattığına da değiniyor.

GLOBAL FAALİYETLER ARTACAK

Birleşik Ödeme için marka değerini arttırmak ve global marka olmak; marka iletişimi ile işletme değerinin yanında başka temellere de dayanıyor. İlker Sözdinler, müşteri güvenini ve memnuniyetini kapsayan marka imajını hep daha iyiye taşımak üzere çalıştıklarının altını çiziyor.

Sözdinler, “Hedefimiz; müşterilerimizin memnuniyeti ile beraber markamızın değerini maksimum seviyede lokal ve globalde hissettirmek, FaaS altyapısı özelinde akla gelen tek isim olmaya devam etmek ve pazar payı ve bilinirliğimiz için bölgesel olarak üstel büyüme sağlamak” diye konuşuyor. Sözdinler, global çaptaki faaliyetleri genişletme çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekliyor.