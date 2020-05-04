Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile 1 Nisan 2020’de toplamda 672 milyon TL tutarında, 92 gün vadeli, tahsisli şekilde ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle iki adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Ayrıca 3 Nisan 2020’de 285 milyon TL tutarında, 90 gün vadeli, tahsisli şekilde kira sertifikası ihracı ile nisan ayının ilk haftasında 957 milyon TL’lik bir ihraç hacmine ulaşmış oldu.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş şunları söyledi: “Vakıf Katılım olarak hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek için büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

3 Nisan itibarıyla tedavülde/yaşayan dokuz adet toplamda yaklaşık 2,2 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor.”