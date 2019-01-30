Ziraat Katılım’dan 300 milyon TL kira sertifikası
Ziraat Katılım Bankası, 300 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını tamamladı.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 11 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 98 gün vadeli 300 milyon TL fonlama temin edilmiş oldu.
Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, “Ziraat Katılım olarak otuz ikinci kira sertifikasıihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.
Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 5,2 milyar TL oldu.
Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, gerçekleştirdiğimiz 300 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini gösteriyor” dedi.
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