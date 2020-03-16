Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 21 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 103 gün vadeli 700 milyon TL fonlama temin edilmiş oldu.

Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük şu açıklamayı yaptı: “Ziraat Katılım olarak 53’üncü kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.

Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 14,6 milyar TL oldu.

Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, bugün gerçekleştirdiğimiz 700 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini gösteriyor.”

Ziraat Katılım, 2020 yılı başından bugüne kadar üç farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 1,6 milyar TL fonlama temin etmiş oldu.