Ziraat Bankası, 22 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Emirates NBD Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank koordinatörlüğünde sağlanan, 597 milyon Euro ve 415 milyon dolar olarak iki parçadan oluşan bir yıl vadeli kredinin maliyeti, geçen yılki Euro maliyetinin 40 baz puan, dolar maliyetinin 25 baz puan altında kalarak sırayla Euribor+2,00 ve Libor+2,25 olarak gerçekleşti.

Konuya ilişkin Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklama şöyle: “Likiditenin öneminin daha da arttığı bu dönemde, dört kıtada 38 uluslararası bankadan sağlanan bu büyüklükteki kredi, ekonomimize ve Ziraat Bankası’na olan güvenin teyidi oldu.

Bu kaynakla, reel sektöre dış ticaret işlemleri aracılığıyla destek olmaya devam edeceğiz.”