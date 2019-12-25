Emirates’in efsane başkanı 70 yaşında emekli oluyor
Emirates Havayolları’nda 30 yıldan fazla bir süre çalışan Tim Clark, 2020’de görevinden ayrılacak.
Dubai merkezli Emirates Airline’ı 30 seneyi aşkın görev süresi içerisinde dünyanın en büyük şirketi haline getirirken, bütün bir havacılık sektörünü de dönüştüren Tim Clark Haziran ayında emekli olmaya hazırlanıyor.
70 yaşındaki Clark, devlete ait şirkete kurucu icra ekibin parçası olarak 1985’de katıldı ve 18 yıl sonra ise şirketin direksiyonuna geçti. Clark, görev yaptığı dönemde, Emirates’i, Asia-Pasifik, ABD , Avrupa ve Afrika arası uzun mesafe seyahatler için Dubai’yi bir ana aktarma merkezi olarak kullanarak, küresel bir güç merkezi haline getirdi.
DANIŞMAN OLACAK
Başkan Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, “İçinden geçtiğimiz savaşlar, ekonomik durgunluklar, doğal ya da beşeri afetler ve sektörde yaşanan krizler süresince, Tim Emirates’i hünerle yöneterek ve büyümesine katkıda bulunarak bugün bulunduğu konuma taşıdı” dedi ve Clark’ın şirkette danışman rolünde devam edeceğini belirtti.
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