İnşaat maliyetleri arttı
TÜİK’in açıkladığı verilere göre inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,07 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, inşaat maliyet endeksi (İME) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,07, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,40 düştü, işçilik endeksi %1,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %3,43 düştü, işçilik endeksi %25,38 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi aylık %0,10 arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,32 düştü, işçilik endeksi %0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %2,03 düştü, işçilik endeksi %25,52 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık %0,03 düştü
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,03 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,68 düştü, işçilik endeksi %1,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %7,75 düştü, işçilik endeksi %24,87 arttı.
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