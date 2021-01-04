Kira artış oranı Ocak 2021 ne kadar oldu? Yeni yıla kısa bir zaman kala Ocak ayında sözleşmesi yenilecek olan kiracılar zam oranını merak etmeye başladı.

Kiracılar ev kiralarken ev sahipleri ile kira kontratı yapıyor. Bu sözleşmenin süresi dolduğunda ev sahibinin zam yapma hakkı doğuyor. Ev sahipleri istediği oranda zam yapamıyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranları doğrultusunda kiracılara zam yapılıyor. Ancak ev sahipleri isterse bu orandan daha düşük zam da yapabilir. Gözler Ocak ayı kira artış oranına çevrildi. Peki kira artış oranı Ocak 2021 ne kadar?

KİRA ARTIŞ ORANI OCAK 2021 NE KADAR? *

Ocak ayı kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,60, aylık %1,25 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

Buna göre Ocak ayında kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 oranında zam yapılabilecek.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ *

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 12,28

Zam bedeli: 122,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.122,8 lira

ARALIK 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? *

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,03, aylık %2,30 arttı.

TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

Buna göre Aralık ayında kiracılara yüzde 12,04 oranında zam yapılabiliyor.

KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK 2020 HESAPLAMA ÖRNEĞİ * *

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 12,04

Zam bedeli: 120,4 lira

Zamlı kira bedeli: 1.120,4 lira

YASAL KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR? *

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan dava açma hakkı bulunuyor.

YÜKSEK KİRA ARTIŞINDA MAHKEME YOLU AÇIK *

Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor.

KİRACI KİRA ÖDENMEZSE NE YAPILMALI? *

Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.