Taşımacılık sektöründe Türkiye’nin en büyük konteyner limanından biri olan Asyaport, devam eden hizmetlerinin karşılığı olarak çalışanlarına ikramiye verme kararı aldı. Şirket sıkı koronavirüs tedbirlerini aldıktan sonra yaklaşık 2 bin çalışanın Mart ayı maaşlarına ek olarak 1000 lira destek ikramiyesi ödeyecek.

Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, üretim ve lojistik hizmetlerinin dünya ekonomisinin temel taşı olduğunu söyleyerek, “Üretim ve lojistik hizmetler olmazsa sağlıklı bir hayat sürdürülemez. Hayatlarını riske ederek hayat kurtarmaya çalışan sağlık ordusu nasıl görevinin başında ise, üretimin tüketime ulaşması için lojistik ordusu da görevinin başında olmalı. Asyaport, Medlog ve MSC şirketlerinin kadroları görev başında. Yaptığımız hizmet bir kamu görevidir ve toplum menfaati için aksamadan sürdürülmesi gerekmektedir. Bu amaçla gece gündüz çalışmalarını sahada yürüten çalışanlarımıza ve ailelerine moral ve destek olması için Mart ayı maaşlarına ilave net 1000 lira destek vermeyi kararlaştırdık. Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur. Şirketlerimizde gururla çalışmayı özümsemiş ve aileleri için iş yerlerini emniyetli bir gelecek olarak kabul etmiş bütün çalışanlarımıza yaptığımız katkı helal olsun” diyor.

‘ÖNLEMLERİ ALDIK, ÇALIŞIYORUZ’

Asyaport Genel Müdürü Kadir Uzun, limana yanaşan gemilerde tamamen izole bir şekilde çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Bir taraftan da hayat devam ediyor. Aldığımız tüm tedbirler, devlet otoritemizin koymuş olduğu kurallar ile bizim işletme olarak da yerine getirdiğimiz kurallar. Hijyenin sağlanması, mümkün olduğu kadar mesafenin korunması, yemekhane, kullandığımız tüm sosyal alanlarda, çalıştığımız iş sahalarında bunları sağlamaya çalışıyoruz. Bunun paralelinde gemilerle ki bizim işimiz liman tahliye ve yükleme işlemleri, gemilerle olan bütün temasımızı kestik” diye konuşuyor.

ÇALIŞANLAR MUTLU

Liman personelinden Ayhan Kaygusu, limanda koronavirüs salgını karşısında tüm tedbirlerin alındığını belirterek, “Şirketimiz çalışanlar için ek olarak ödenek verecek. Biz çalışanlar olarak çok mutluyuz. İyi bir iş yerimiz var, çalışmaya devam ediyoruz. Biz de aksine adam çıkarma gibi bir durum yoktur. Bundan herkes emin olsun” şeklinde konuşuyor.

Limanda operatör olarak çalışan Gürkan Engin ise, “Malum bazı şirketlerde işverenlerin bazı işçileri ücretsiz izne çıkarması durumu var. Sağlık açısından da çok zor durumlar yaşıyoruz, çok zor günler geçiriyoruz. Bu açıdan tabii ki şirketimizin yaptığı bu katkı olağanüstü bir katkı. Çünkü bunla her yerde karşılaşamıyorsunuz. Ücretsiz izinle gidip şu an evde oturup, çok zor duruma düşen insanlarımız var. O yüzden Asyaport’un, şirketimizin bu şekilde bir düşünceye girmesi bizler için, çalışanlar için çok değerlidir” diye konuşuyor.