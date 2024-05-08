Milyonlarca kişinin yaşadığı, yerli yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret edilen mega kent, otobüs, metrobüs, metro, vapur gibi birçok ulaşım aracıyla gezilebiliyor. Bu ulaşım hatlarından biri de zamanının gözdelerinden olan ve geçmişi 1980'lerin sonuna dayanan 500 T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ hattı.

1 13 ilçe 72 durak Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan bu hat, her gün katettiği 72 kilometre uzunluğuyla, kentin en uzun hatları arasında yer alıyor. Zeytinburnu'ndan hareket edildiğinde kentin 39 ilçesinin 12'sinden, Tuzla'dan binildiğinde ise 13 ilçeden geçen hatta 79 durak bulunuyor. Sefer uzunluğu trafik durumuna göre değişen hat, ortalama 2 saat 50 dakika sürüyor. Sefer aralığı yolcuların yoğun kullandığı saatlere göre belirlenen ve çift biletle seyahat edilebilen hatta kullanımın pik yaptığı saatlerde her 3 dakikada bir sefer gerçekleştiriliyor. Günlük 437 sefer yapan 500T, yaklaşık olarak 45 bin kişinin ulaşımını sağlıyor.

2 Dinlenme tesisi bile var İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 500T, Şifa Mahallesi'nden ilk seferini 04.20'de son seferini 23.30'da gerçekleştirirken, Cevizlibağ'dan 05.20'de başladığı seferini 00.00'da bitiriyor. Ayrıca, otobüsün Tuzla'daki son durağında şoförler için "500T Dinlenme Tesisleri" bulunuyor. Burada, çay ocağı, mescit ve berber gibi alanlar da yer alıyor. Hattın şoförleri, sefer süreleri arasındaki mola saatlerinde tesiste dinlenip, vakit geçirebiliyor.

3 Sosyal medyada çok konuşulanlar arasında İşe, okula ya da evlerine gitmek için bu hattı kullananlar, uzun seyahat süresi nedeniyle, vakit geçirmek için çeşitli aktiviteler yapıyor. Bir kısım yolcular, sosyal medyaya hesaplarına bakarak vakit geçirmeyi tercih ederken, bazıları dizi ya da film izliyor. Uyumak, kitap okumak ve geçilen yolları izlemek de vakit geçirmek için tercih edilen yöntemler arasında. Zaman zaman sosyal medyanın çok konuşulanları arasına giren ve hakkında çeşitli espriler yapılan hat ayrıca, dizi ve filmlerde repliklere de konu oluyor.

4 "Güneşi batırmayan tek hat diyebiliriz" AA muhabirine açıklamalarda bulunan 500T şoförü Kerem Temur, bu hattın Türkiye'nin en uzun ve tercih edilen hattı olduğunu belirterek, "Tabiri caizse üzerinde güneşi batırmayan tek hat diyebiliriz." dedi. Birçok insanla karşılaştıklarını anlatan Temur, 500T'yi sevdiğini ve bu hatla ilgili unutamadığı bir anısı da olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bir gün Kartal durağında, kapılarımı kapatmak için aynaya yöneldiğimde bir şey fark ettim. Beyefendinin birinin rahatsızlandığını fark ettim ama sesini bile çıkartamıyordu adam. Bundan dolayı sağa çektim, ambulansı aradım. Adam kalp krizi geçiriyormuş. Bana bunu nasıl öğrendin diye sorarsanız, adam daha sonradan beni buldu, teşekkür etti ve adamla çok güzel dostluğumuz başladı. Hiç unutamadığım olaylarımdan biri budur." İstanbul trafiğinde insanın ister istemez yorulduğuna dikkati çeken Temur, "Ama işimi severek yaptığımdan dolayı ağır gelmiyor. Zaten çok uzun bir süreç içerisinde bu hatta çalıştığımdan da rahatım. İşimi severek yapıyorum. Artık alıştık. 2005'te biletçilik yapmaya başladım, 2012'de sürücü belgemi aldım. Sonra direksiyonuma çıktım. Alışkınım ben bu işe, severek yapıyorum bu işi." diye konuştu.

5 "Okula gidip geliyorum" Bu hattı neredeyse her gün kullandığını, çünkü okula gidip geldiğini ifade eden Emine Nur Ateş, Cevizlibağ ile Kavacık Köprüsü arasında seyahat ettiğini aktardı. Ateş, yol süresinin trafiğe göre değiştiğini, yolunun 40 dakika ila bir saat arası sürdüğünü ifade etti. İlk duraktan bindiği için otobüste oturabildiğini dile getiren Ateş, müzik dinlendiğini, dizi izlediğini, bu süreçte yapılabilecek birçok şey olduğunu söyledi.

6 "Bursa'ya çok rahat gidebilirdim" Haftanın 2-3 günü 500T'yi kullandığını ifade eden Sezgin Demir, sabah trafiğinde kullanmayı tercih etmediğini belirterek, "Otobüs, metro, metrobüs yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü çok fazla trafik olduğu için Topkapı-Tuzla arasında yol gidiyorum. Hemen hemen ilk duraktan son durak gibi bir şey oluyor. Trafiğe bağlı değişiyor ama 5,5 saatte gittiğim de oldu. Trafiğe bir takıldık, o gün de maç varmış, her taraf kilit. Bursa'ya çok rahat gidebilirdim." diye konuştu. Demir, yol süresinde can sıkıntısı yaşadığını, şarjının yettiği sürece müzik dinlediğini ifade ederek, "Bu konuda yetkililer tedbir alırsa iyi olur. En azından özel, yan bir yol olursa... E5'te ona göre yol ayarlaması yapılırsa seviniriz. Yapılırsa çok iyi olur vatandaş açısından." diye konuştu.