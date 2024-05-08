Digital Signage ile işletmenizin geleceğine yatırım yapın!

Sunulan çözümlerin tek bir amacı var; insanların ve kurumların çalışma, yaşam alanlarındaki kargaşayı kaldırmak ve dijital ortamda onlara hızlı, güncel, eğlenceli ve bilgilendirici içerikler sunmak.

Tüm bunların yanında, digital signage çözümleri kurumlara tasarruf edeceği, çalışan bağlılığını güçlendirecekleri, satışlarını artıracakları ve müşteri memnuniyetini yükseltecekleri bir ürün sunuyor. Lokasyona özel yayın kabiliyetine sahip bu sistemler ile tek tuşla kurumsal mesajınızı Türkiye veya dünyada istediğiniz bir lokasyonda eş zamanlı yayınlayabiliyorsunuz. Yapılan araştırmalara göre uzaktan merkezi yönetim yazılımı ile iletişimini gerçekleştiren kurumlar; baskı, lojistik, operasyonel vb. maliyetlerini de ortalama yüzde 60 düşürebiliyor.

Kullanımı Yaygınlaşıyor...

Kullanımı oldukça yaygınlaşan digital signage sisteminde donanım ve içerik yönetim için bir kez bütçe ayrılırken, bir diğer klasik seçenek olan statik, basılı materyal tercihinde ise yapılan her yeni afiş, poster basımına özel; matbaa, lojistik, operasyonel giderler ve uygulama benzeri ödemelerin yapılması gerekiyor.

Basılı materyaller hem para hem de zaman açısından daha maliyetli olduğundan kurumları bu aşamada zor durumda bırakıyor. Digital signage sistemlerinin kullanımının hızla yaygınlaşmasının en büyük nedeni ise şüphesiz ki içeriklerin zahmetsizce çeşitli lokasyonlara dağıtılması ve kolayca yönetilmesi oluyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında geliştirdiği ürünler ile her ölçekten kuruma hizmet veren SSC Sistem Teknolojileri de sektöre hızlı bir giriş yaptı.

SSC Sistem Teknolojileri; organizasyonunu satış, pazarlama, yazılım gibi birçok kademede sektöründe en az 15 yıl ve üzeri deneyime sahip ekibi ile yürütüyor. Türkiye’nin bilinen markaları ve dünyadan global markalar olmak üzere 100’e yakın firmaya hizmet sağlıyor.

SSC Sistem Teknolojileri Pazarlama ve Kurumsal Satış Müdürü Harun R. Akol; "SSC Sistem Teknolojileri henüz 1 yılını yeni doldurmak üzere olan bir teknoloji firması fakat bu 1 yıl içerisinde sektöre çok hızlı giriş yaptık ve Türkiye’nin birçok değerli markası ile dünyada bilinen global markalara da hizmet vermeye başardık. Teknoloji ve inovasyon alanındaki küresel gelişmeleri yakın merceğimize alarak hizmet veriyoruz. Sektörün en tecrübeli ekibini bir araya getiren firma yönetimimiz, teknoloji ve ar-ge’ye verdiği önem ve yatırımla beraber dijital çözümlerimizde müşterilerimiz için hızlı aksiyon almamızda büyük katkı sağladı. Bilgi teknolojileri alanında geniş bir yelpaze de sunduğu ürünler ile hizmet veren firmamız özellikle digital signage konusunda uzman. Ayrıca akıllı şehir çözümleri, ındoor-outdoor LED çözümleri, dokunmatik ekran uygulamaları ve özel yazılım çözümleri ile her sektöre özel ürünler sunuyor. Tüm hizmetlerimizi tek elden ve anahtar teslim veriyoruz. %100 SSC Sistem Teknolojilerinin üretimi olan uzaktan merkezi yönetim yazılımımız ve profesyonel signage ekranları sayesinde, işletmelerin iş yükünü azaltıp, onlara dijital dünyanın araçlarını kullanarak müşteriye daha yakın olma ve kurumsal iletişimlerini üst düzeye taşıma fırsatını sunuyoruz.’’ diyor ve ekliyor; ‘’Bilgi ve iletişim teknolojilerine daha fazla odaklanıp, teknoloji ihraç eden bir şirket olarak ilerlemek istiyoruz. Bu düşünce ile akıllı şehirler, akıllı duraklar ve otobüsler, akıllı park sistemleri, kişi-yüz tanıma sistemleri, kişi sayma sistemleri, operasyon ve görüntü merkezleri, dijital eğitim merkezleri, ev-bina-ofis otomasyon sistemleri, özel yazılımlar ve mobil uygulamalar alanlarında da kendimizi sürekli geliştiriyoruz."

SSC Sistem Teknolojileri Pazarlama ve Kurumsal Satış Müdürü Harun Akol, dijitalleşmeyle birlikte işletmeler için baskı kağıdı üretiminin gerilemeye başladığını hatırlattıktan sonra şu bilgileri veriyor: “Yapılan araştırmalar kağıt atıkların kullanılabilmesi halinde enerjide ciddi tasarruf, hava ve sudaki kirlenmelerde ise önemli azalmalar sağlanacağını ortaya koyuyor. Çevre söz konusu olduğunda basılı işleri sadece kağıt israfıyla değil, doğaya bırakılan kimyasallar, mürekkepler, solventler ve yapışkanlarla birlikte ele almalıyız.” diyor. www.sscteknoloji.com

Digital Signage Çözümleri Kurumlara Ne Katıyor?

- Kurumlara teknolojik kimlik kazandırıyor.

- Merkezi sistemle tek noktadan ve dünyada sınırsız lokasyona ayrı yayın gerçekleştirme olanağı sağlıyor.

- 7/24 kesintisiz iletişim ve ilgiyi devam ettiriyor.

- Anlık mesaj ve bilgilendirme yapmaya olanak sağlıyor.

- Matbaa, lojistik ve operasyonel giderleri ortadan kaldırıyor.

- Kurumsal iletişimi ve çalışan motivasyonunu üst seviyeye taşıyor.

- İş kazalarını azaltıyor.

- Satışları artırıyor.

- Eğitim aracı olarak kullanılıyor.



BU BİR REKLAMDIR.

