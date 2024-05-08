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Lila Kağıt (LILAK) ne zaman borsada işlem görecek?

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında toplamda 3 milyon 494 bin 775 yatırımcıya dağıtım yapılmıştı. Lila Kağıt, borsaya merhaba demeye hazırlanıyor.

08 Mayıs 2024 | 16:49
Son Güncellenme: 08 Mayıs 2024 | 16:56
Lila Kağıt (LILAK) ne zaman borsada işlem görecek?

Lila Kağıt halka arzında toplam 120.000.000 TL nominal payların tamamı satılmıştı. Peki, Lila Kağıt ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ payları 9 Mayıs Perşembe gününden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. KAP'a yapılan bildirimde "Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 120.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 590.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 120.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 09/05/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 37,40 TL baz fiyat, "LILAK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir" denilmişti. 

8 ENDEKSE DAHİL OLACAK

Öte yandan Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu bilgi verildi: LILA KAGIT payları, 09/05/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Orman Kağıt Basım ve BIST Tekirdag endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 590.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.

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