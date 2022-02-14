Telefon operatörleri kullanıcılarına zaman zaman kampanyalar düzenliyor. Türk Telekom da her hafta Sil Süpür kampanyası gerçekleştiriyor. Bu operatöre bağlı olan kişilerin merak ettiği bazı durumlar bulunuyor. Türk Telekom Sil Süpür nasıl yapılır? Hangi günler çıkıyor? Sadece faturalılar mı kullanabiliyor? Türk Telekom Sil süpür hakkında merak edilenleri yazımızda bulabilirsiniz…

TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR UYGULAMASI NEDİR?

Türk Telekom Sil Süpür uygulamasına giriş yapan aboneler, her hafta milyonlarca bedava internet paketinden birisini kazanma şansına sahip oluyor. Bunun için abonelerin uygulama mağazalarından Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını indirmesi ve uygulama içerisinden Sil Süpür oyununu oynayarak internet hediyesi kazanabilmektedir.

TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR NASIL YAPILIR?

Telefonunuza Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını indirin.

uygulamasını indirin. Uygulamayı indirdikten sonra yükleyin ve açın.

Giriş yapılması sonrasında ana ekranda sağ üst köşede bulunan hediye paketi ne tıklayın.

ne tıklayın. Açılan ekranda “Size özel kampanyalar” a girin.

a girin. Sil Süpür seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Şimdi ekranda sisli bir bulut şeklinde ekran çıkacak. Burayı parmağınızla silin.

şeklinde ekran çıkacak. Burayı parmağınızla silin. Haftalık hediyeniz ekranınızda görünecektir ve hattınıza tanımlanacaktır.

Hediyeler tanımlandıktan sonra müşterilere tanımlama SMS ile bilgilendirme de yapılmaktadır.

SİL SÜPÜR ÇIKMIYOR? HANGİ GÜNLER SİL SÜPÜR YAPILIR?

Sil Süpür kampanyası haftada bir kez kullanılabilen hizmettir. Eğer haftada bir kez kullandıysanız diğer haftaya kadar Sil Süpür için beklemeniz gerekecektir. Sil Süpür kampanyasını kullanmadığınız halde ekranınızda hala gözükmüyorsa şu nedenlerden dolayı olabilir:

Hattın iptal olması

Hattın iptal olmasına sebebiyet verilmesi

Diğer operatörlere taşınması

Faturalı hattan faturasıza veya faturasız hattan faturalıya geçiş yapılması

Bunlarla alakalı da bir sorun yoksa müşteri hizmetlerini arayarak “Sil Süpür yapamıyorum” şeklinde bir talep oluşturabilirsiniz.

SİL SÜPÜR SADECE FATURALILAR İÇİN Mİ?

Telekom hattı kullanan kişiler sil süpür kampanyası hakkında araştırmalar yapıyor. Sil süpür, Telekom tarafından sadece faturalı hatlara sağlanan bir özelliktir. Bu özellik mobil uygulamadan yapılabiliyor. Kişiler faturalı hat sahibi olarak her hafta en güzel hediyelere sahip olabilir. Anlık olarak hatlara bu hediyeler gönderiliyor.

SİL SÜPÜR HEDİYELERİ NELER?