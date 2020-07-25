Girişimci Emine Demirkan tarafından 2014 yılında kurulan Siyane Flowers, kişiye özel dizaynlarıyla çiçekçilik sektöründe kendine farklı bir alan açmış durumda.

Demirkan hep aynı cins çiçeklerin, hep aynı tarz dizaynlarla sunulmasından; ne çiçeği yapanın ne çiçeği alanın artık heyecan duymadığı bir ortamda fark yaratmak için yola çıktıklarını söylüyor.

Şirketinde 6 kişinin çalıştığını ve kuruluşlundan kısa bir süre sonra Türkiye’nin bir çok şehrinden hatta dünyanın bir çok ülkesinden bayilik talepleri geldiğini anlatan Demirkan, “Ancak şubeleşme biraz standardizasyon gerektiriyor.

Oysa biz Siyane Flovvers olarak tamamen kişiye özel dizaynlar hazırladığımızdan şubeleşmenin bizi sıradanlaştırabileceği kaygısı nedeniyle bu fikre şimdilik uzak duruyoruz” diyor.

Buketler, aranjmanlar gibi çiçek gönderimlerinin yanı sıra düğün, toplantı, doğum günü benzeri organizasyon süslemeleri, gibi içinde çiçek olan hemen her şey ile ilgili hizmet verebildiklerini kaydeden Demirkan, şunları söylüyor: “Bunun yanında Siyane Flowers olarak sürekli yeni vitrin çalışmalarımız oluyor.

Yeni yılda, ilkbahar, sonbahar, sevgiller günü konseptleri ile değişen vitrinleri hem kendimiz hem de müşterilerimiz için tasarlıyoruz. Sadece vitrinimizi görmek için gelen misafirlerimiz oluyor. Mağazamızın önünden geçenler dayanamayıp fotoğraf çekiyorlar. Bu da bize işimizi yaparken ayrı bir mutluluk ve keyif veriyor.”

KUTU İÇİNDE ÇİÇEK FİKRİ BULDU

Demirkan’ın verdiği bilgilere göre, Siyane Flowers’ın portföyünde 350-400 civarında değişik çiçek bulunuyor. Küresel salgının satışlarını çok etkilemediğini, hatta göreceli olarak artırdığını ifade eden Demirkan, “Birbirini ziyaret edemeyen bireyler, hem sevgilerini çiçekle iletmeyi tercih etti hem de çiçek göndererek moraller yüksek tutuldu” diye konuşuyor.

Demirkan, şirket olarak çiçekçilik sektöründe fark yaratmaya odaklandıklarını vurgulayarak, “Kutu içinde çiçek projesini ilk geliştiren firma olarak, çiçeğin değişik şekillerde sunumu ile ilgili birçok proje üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.” diyor.

“GÜL HER ZAMAN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇİÇEK”

“Çiçeklerin içinde en çok tercih edilen her zamanki gibi güller. Samnm sonsuza kadar da değişmeyecek güle olan sevgi ve ilgi. Şimdiler de yeni üretim teknikleri ile onlarca değişik renkte gül tedariki mümkün. Bunun yanı sıra orkideler, papatyalar, şakayıklar, ortancalar, cennet kuşları diğer en çok tercih edilen çiçekler arasında yerini almaktadırlar.”