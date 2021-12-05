Yüzde yüz yerli bir motor markası yaratma hedefiyle yola çıkan Şahin ailesi, 2015 yılında Erin Motor’un temellerini attı. Dizel motor, motopomp, marin motor ve jeneratör üreten şirket, bu yıl İHA motoru geliştirdi. Ailenin ikinci kuşak temsilcilerinden Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, “Afrika ve Amerika pazarına açılma planımız var” diyor.

KOBİ Girişim Kasım 2021 tarihli sayıdan

Uzun yıllardır metal işinde faaliyet gösteren Şahin ailesi, 2015 yılında önemli bir karar alarak yerli motor üretmeye başladı. Erin Motor markasıyla motor üretimine adım atan aile, yüzde yüz yerli motor markası olma hedefiyle yola çıktı. Erin Motor, bugün dizel motor, motopomp, marin motor ve jeneratör üretiminde dünya standartlarında üretim yapıyor.

2021 yılında da 200 milyon TL ciro hedefi bulunan şirket, yurtdışında büyümeyi planlıyor. Ailenin ikinci kuşak temsilcilerinden Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, grubun kuruluş hikayesini şu şekilde anlatıyor: “Şirketlerimizden Şahin Kalıp’ın kuruluşu 1975 yılı olup, 1989 yılında Şahin Metal ile alüminyum pres döküm sektörüne girdik.

2015 yılında kurulan Erin Motor ile de içten yanmalı motorlar üzerine tasarım ve AR-GE faaliyetleri yapmaya başladık.” Şahin Metal, kurulduğu yıldan beri ihracatçı konumda. Dünya otomotiv devlerinin alüminyum pres döküm işlerini yapan şirket, bu ürünlerin neredeyse yüzde 100’ünü ihraç ediyor.

Temelleri 2015 yılında atılan Erin Motor ise yüzde 100 özgün Türk tasarımı yerli motor üretiyor. Grubun İstanbul Esenyurt’taki 7 bin 500 metrekarelik fabrikasında 72’si beyaz yakalı olmak üzere 431 kişi istihdam ediliyor. Üretilen motorlar jeneratörlerde, tarım sulama alanlarında ve balıkçı teknelerinde kullanılıyor.

Projenin temellerinin 11 yıl önce atıldığını söyleyen Şahin, üniversite-sanayi işbirliğini en etkin şekilde kullandıklarını söylüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte iki adet SANTEZ projesi tamamlandı. Motor şu anda dört farklı üniversitede var ve şimdiye kadar iki doktora, sekiz yüksek lisans tezine konu oldu.

Hali hazırda iki doktora tezi de devam ediyor. Şahin, buradan kazanılan tüm know how’ı geliştirme çalışmaları sırasında kullandıklarını söylüyor. İlk defa üç yıl önce piyasaya sunulan motorların ihracatı da o yıl başladı.

Motorlar Nijerya, Cezayir, Moritanya, Romanya, Arnavutluk’a ihraç edildi. 2,5 milyar dolarlık motor ithalatının önüne geçmek istediklerini belirten Şahin, üretilen motorun dizel ve doğalgazlı olmak üzere motor çeşitleri olduğunu belirtiyor.

Firma aynı zamanda savunma sanayisine de hizmet veriyor. TEK-NOFEST’te sivil ve askeri alanda kullanılan İHA’lar için ürettilen Baykuş isimli 6bg ve 12bg güce sahip iki motorun daha lansmanı yapıldı.

İHA’LAR İÇİN MOTOR ÜRETİLDİ

Erin Motor’un merkezinde bir de AR-GE merkezi var. Tasarım ve üretim yetenekleriyle ön plana çıktıklarını belirten Şahin, buna ek olarak grup şirketinin otomotiv tecrübesinin de çok değerli olduğunu söylüyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde TEKNOFEST’te yeni ürünlerini sergiledi.

Bunlardan bir tanesi hat basıncı ile çalışabilen doğalgazlı motor oldu. Jeneratörlerde kullanılabilen bu motorlar elektronik kontrollü; kontrolü yapan kartın tasarımı ve yazılımı ise tamamen Erin Motor’a ait. Oradaki tecrübeyi diğer iki motorda da kullanan şirket, İHA’lar için motor geliştirdi.

Baykuş ismi verilen diğer iki motor da İHA’larda kullanılabilen iki zamanlı, iki silindirli motorlar. Motorlardan biri 6, diğeri 12 beygir güç üretiyor. Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, pek çok alanda kullanılan İHA’lara sağladıkları motorlar hakkında “İnsansız Hava Araçları Türkiye’nin gururu ve yarının teknolojisi.

Dünyada önemli bir yeri olan İHA’larımız için biz de bugüne kadar edindiğimiz bütün bilgi ve birikimle motor geliştirme konusunda adımatmış bulunuyoruz. İHA için iki farklı güç grubunda motor geliştirdik” diyor.

Şahin, İHA teknolojisinde Türkiye’nin dünyada öncü rol üstlendiğini ve İHA motorlarını üretmekten gurur duyduklarını ve Saha İstanbul (Savunma, Havacılık Kümelenmesi)’un bir parçası olduklarını söylüyor.

Şirketin TEKNOFEST’te tanıtılan Bayraktar DİHA’da da H12 motoru yer aldı. Dİ-HA’larda hedef Erin Motor’un ürünlerinin kullanması. Firma ziyaretlerinde “Siz bu işi neden yapmıyorsunuz?” sorusuyla bu işe girdiklerini belirten Şahin, hedeflerinin öncelikle yerli pazar olduğunu belirtiyor.

Ancak uygun firmalara ihracat da yapılması planlanıyor. Şahin’e göre savunma sanayinde fiyat avantajından çok yurt dışına bağımlı olmamak önemli ancak fiyat konusunda da dünya ile rekabet edebilecek düzeydeyiz. Motorun yüzde 90’ı yerli.

Yüzde 100’ünü yerli yapmak mümkün. En kritik ve en stratejik parçaların Türkiye’de üretildiğine dikkat çeken Şahin, “Seri üretim aşamasına gelindi. Baykuş isimli motorlarımız kadar diğer ürünümüze de çok değer veriyoruz.

Doğalgazlı motorumuzun yerli ikamesi yok, yurt dışında da tek silindirli bu güçte başka bir doğalgazlı motor görmedik. Çok önemli bir ürün, burada yaptığımız işten çok tecrübe edindik” diyor. Şirket, daha büyük motorlar üzerinde de çalışıyor. Mevcut motor farklı kullanım alanlarına göre farklı konfigürasyonlarla üretebiliyor.

CİRO HEDEFİ 200 MİLYON TL

2015 yılında kurulan Erin Motor, ürün lansmanını 2018 yılı nisan ayında yaptı. 2019 yılını grup şirketleriyle beraber yaklaşık 130 milyon TL bir ciro ile kapatan şirket, 2020 yılını 165 milyon TL ciroyla kapattı. 2021 hedefi ise yılı 200 milyon TL ciroyla kapatmak.

Şirket, 72’si beyaz yakalı olmak üzere 431 kişiyi istihdam ediyor. Erin Motor tarafında ürün gamını genişletmek adına AR-GE faaliyetleri aynı hızda devam ediyor. Bu yıl doğalgazlı motoru piyasaya çıkardıktan sonra AR-GE merkezi farklı segmentlerdeki motorların tasarım çalışmalarına başlayacak.

Aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarındaki ihracatın artırılması hedefleniyor. Erin Motor, ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’ programında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk çağrıda desteklenen 20 firmadan biri oldu.

Şirket, önümüzdeki dönemde mevcut ürün gruplarının dışında savunma sanayisine yönelik, İHA motorlarının üretimine ağırlık vermeyi planlıyor. Şirket, yıllık 4 bin 500 adetlik üretim kapasitesine sahip.

Erin Motor, yurtdışında Nijerya, Cezayir, Moritanya, Romanya ve Arnavutluk’a ihracat yapıyor. Ancak iki farklı segmentteki ürünler ile Afrika ve Amerika pazarlarına açılma planı var.

Ersin Şahin, “Daha önce tecrübemiz olmayan Amerika pazarı, bizim için de iyi bir meydan okuma olacak. İHA için geliştirdiğimiz Baykuş motorlar ile ihracatımızın artacağını düşünüyoruz” diyor.