İç mimar Çiğdem Yazıcı, kendi tasarımı aksesuarları satışa sunduğu Yasmina Home’u hayata geçirdi. Ürünlerini, İstanbul Hadımköy’deki mağazasının yanı sıra online sitesi üzerinden de satan Yazıcı, ilerleyen dönemde mağazalaşmayı da planlıyor.

Özlem Bay Yılmaz

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Kadın girişimci Çiğdem Yazıcı’nın öyküsü aile işi Yalçınlar Fotoğrafçılık’ta başlıyor. Burada iş hayatına atılıyor, ardından da ailesinin diğer iş kolu olan inşaata yöneliyor. Babası Hakan Yalçın ile beraber şantiyelere gide gele kendini bu sektörün içinde buluyor. Bunun da etkisiyle lisans eğitimini iç mimarlık üzerine tamamlıyor.

2016 yılında kendi mimarlık ofisi Yasminainterior Design’i kuruyor. İnsanlara hayallerini yansıtabildiği, içinde kendini mutlu ve verimli hissettiği iş ve yaşam alanları oluşturmak üzere yola çıktığını belirten Çiğdem Yazıcı, “Aradığım dekorasyon ürünlerini bulamayınca tasarım işine de el attım. Hadımköy’de toplu konut projemiz vardı. Ev işe yakın olsun deyip, o bölgeye taşındık. Mağazamı da orada açtım” diyor.

ONLINE AĞIRLIKLI SATIŞ *

Deneyimli bir dijital ekibi olduğunu ve e-ticaret kanalında çok iyi bir ivme yakaladıklarını söyleyen Çiğdem Yazıcı, “Müşterilerimiz, dijital ortamda da ürünlerimize rahatlıkla ulaşabiliyor. Online ağırlıklı satış ve pazarlamayı sürdüreceğiz.

Ancak hayat normale döndüğünde büyükşehirlerde Yasmina Home ürünleri önemli noktalardaki mağazaları ile de kendini göstermeye devam edecek” diye anlatıyor. İç mimar olarak çalışmalarında fazla titiz olduğunu vurgulayan Çiğdem Yazıcı, “Müşterimin ruhunu, zevkini tam yansıtabilmek adına her şeyi özenle seçerim.

Ancak işimi yaparken, aksesuar firmalarında aradığım ürünleri bulmakta zorlanıyordum. Bu süreç, beni kendi aksesuar mağazamı açmaya yöneltti. İşte Yasmina Home markası da böyle- ce ortaya çıktı” diye ekliyor.

PANDEMİNİN SATIŞLARA ETKİSİ *

Özellikle Covid 19 salgını kaynaklı olarak insanların evlerine kapandığını ve internetten alışveriş trafiğinin artış gösterdiğini ifade eden Çiğdem Yazıcı, bu dönemde ürünlerine beklentilerinin çok üzerinde talep olduğunu söylüyor.

Çiğdem Yazıcı, şöyle devam ediyor: “Bu dönemde markamız hızla tanındı ve satışlarımız katlandı. Pandemide insanlar evlerini farkettiler; onu daha güzel ve modern görmeye, kendilerine daha fazla mutluluk katacak bir hale getirmeye yöneldiler. Tam da bu zamanlama ile biz sahaya indik.”

202 FARKLI ÜRÜNÜ VAR *

Çiğdem Yazıcı, Yasmina Home markasıyla ev dekorasyonu, ev tekstili, aydınlatma ve mobilya kategorilerinde 202 farklı çeşit özel tasarım ürününü müşterileriyle buluşturuyor. Yasmina Home’da hem modern, hem klasik, hem de trend olan modern-klasik karışımı ürünler birarada satışa sunuluyor.

Ev dekorasyon ürünleri arasında en fazla ilgiyi dekoratif objelerin çektiğine değine Çiğdem Yazıcı, “Yılbaşının da yaklaşmasının etkisiyle bu dönemde altın ve gümüş renklerindeki objeler, yeni yılın ışıltılı heyecanını yansıtması açısından çok talep görüyor. Dekoratif küp ve vazolar, mum ve mumluklar yine yıldızlaşan ürünlerimiz