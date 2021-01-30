Pandemi ile birlikte sosyal yaşamın kısıtlanması, özellikle yaşlı ve engelliler için hareket özgürlüğünü çok daha önemli hale getirdi. HNC Otomotiv Danışmanlık ve Engelli Hizmetleri (HNC) Kurucusu Esat Tevfik Hancı, bu süreçte eve kapanmak zorunda kalan yaşlı, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ev içi erişilebilirliğini yaratmaya odaklandıklarını vurguluyor. Hancı, “Tüm Türkiye’de engelsiz çözümleri yaygınlaştırmak istiyoruz” diyor.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

Ocak 2021 tarihli sayıdan

Engelliler, yaşlılar ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişilere özel araç adaptasyonları ile bu ekipmanların üretimini ve pazarlamasını yapan HNC Otomotiv Danışmanlık ve Engelli Hizmetleri (HNC), bu alanda başarılı işlere imza atan girişimlerden biri.

Pandemi döneminde eve kapanmak zorunda kalan yaşlı, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ev içi erişilebilirliğini yaratmaya odaklandıklarını vurgulayan şirketin kurucusu Esat Tevfik Hancı, “Tüm Türkiye’de engelsiz çözümleri yaygınlaştırmak istiyoruz” diyor.

Hancı ile şirketin yeni dönem planlarını konuştuk. Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz?

HNC olarak, engellilerin, yaşlıların ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak, günlük hayata katılımlarını sağlamak amacıyla kişiye özel araç adaptasyonları ile bu ekipmanların üretimi ve pazarlaması konularında hizmet vermekteyiz.

Buna ilave olarak özel donanımlı araçlarımız ile ihtiyaç sahiplerine yönelik ulaşım hizmetleri sunmaktayız. 2012 yılında engelliler, yaşlılar ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için araç adaptasyonu ve ulaşım konularında çalışarak, konunun Türkiye’de tanınıp gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Otomotiv sektöründeki 29 yıllık tecrübe ve birikimi tamamen bu alana yönlendirdim.

HNC olarak en temel görevimiz engelli, yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerin başka bir bireye bağlı kalmadan ya da minimum düzeyde bağımlı olarak hareket ve seyahat etmesini sağlayarak yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmaktır.

Şirketinizde kaç kişi çalışıyor? 2019 sonu cironuz nedir?

2019 yıl sonu itibarıyla çalışan sayımız iştiraklerimizle birlikte 19 kişidir. 2019 yılı cirosu yaklaşık 3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketinizde ne tarz çözümler sunmaktasınız?

Daha önce belirttiğimiz gibi yaşlı, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere özel çözümler sunmaktayız. Biz engellilik durumunu geniş yorumluyoruz. Günümüzde MS, ALS gibi çeşitli kas hastalıklarında, geçici olarak ortopedik ameliyat veya rahatsızlıklarda hareket kabiliyetimiz kısıtlanabiliyor.

Bu da evden dışarı dahi çıkmayı zorlaştırıyor. Bizler bu zorlukları olabildiğince ortadan kaldırmak hem bu zorlukları yaşayan bireylerin hem de refakatçilerinin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bireylerin engel durumlarını, boyunu ve kilosunu tespit ettikten sonra mevcuttaki araçlarına çeşitli uygulamalar yapıyoruz veya şirketimiz bünyesindeki engellilere özel araç filomuzdan kiralama veya satış şeklinde ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz.

Tüm çözümlerimizde TSE standartlarına uygun ve CE belgeli ürünler kullanarak güvenliği ön planda tutuyoruz. Fiat engelsiz hareket kapsamında Fiat Otomotiv ile çözüm ortaklığı yaparak da Tüm Türkiye’de engelsiz çözümleri yaygınlaştırmak istiyoruz.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı?

Hem toplu taşıma araçlarında hem de bireysel araçlarda aracın mekaniğine hiçbir zarar vermeden hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere yönelik olarak özel ve farklı bir ulaşım hizmeti sunulması hususunda çalışmalarımız

devam etmektedir.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor? Salgının ekonomideki olumsuz etkilerine karşı nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Faaliyet konumuz engelliler, yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlılara yönelik olduğundan salgından olumsuz yönde etkilenenler grubundayız maalesef. Bildiğiniz üzere bu bireyler doğrudan risk grubunda ve salgının başından beri kamuda çalışan engelliler dahil olmak üzere idari izinli sayılarak zorunlu bir izolasyon süreci başladı.

Otomotiv sektörü de salgın nedeni ile yaklaşık yüzde 32 oranında bir gerileme yaşadı. Bu nedenle yaşlı, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ev içi erişilebilirliğini yaratmaya ağırlık verdik. Bireyin yataktan kalkmasından ev içinde rahatça hareket edebilmesine, dubleks evlerde ev içi asansör sistemlerine, refakatçilere olan bağımlılığı minimum seviyeye indirmeyi hedefleyen özel çözümler geliştirmeye ağırlık verdik.

Bu sayede evlerde geçirilen zamanı da konforlu ve rahat hale getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca bu süreçte bireylerin sağlık ihtiyaçları nedeni ile hastane, rehabilitasyon merkezi, diyaliz merkezleri gibi kurumlara veya diledikleri yerlere ulaşımında tekerlekli sandalyelerinden inmeden seyahat edebilecekleri özel liftli araçlarımızı, sürücülü veya sürücüsüz olarak günlük, haftalık veya aylık olarak kiralamaktayız.

Pandeminde tedavi umutlarının yeşerdiği yıllın bu son günlerinde, 2021 yılı için beklentileriniz nasıl şekilleniyor? 2021 büyüme hedefiniz nedir?

Aşı çalışmaları ile birlikte tedavi konusunda umut dolu gelişmeler yaşandı ancak bu uzun vadeli bir süreç olacak ve 2021 yılında, hatta önümüzdeki beş yıllık süreçte pandeminin etkilerinin devam edeceğini düşüyoruz. Bu sebeple büyüme konusunda temkinli olmayı, öncelikle mevcudu koruyup iyi bir gözlem yaparak ilerlemenin daha uygun olduğu kanaatindeyiz.

“ENGELLİ SÜRÜCÜLERE ÖZEL ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİYORUZ”

“Biz hizmet vermekte olduğumuz sektörde her zaman en son teknolojiyi kullanmayı hedeflemiş bir firmayız. Engelli bireylerin de en çok ihtiyaç duyduğu konu hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan rahatlıkla seyahat edebilmek.

Bu doğrultuda tekerlekli sandalyelerinden inmeksizin doğrudan araç koltuğuna geçebilmelerini sağlayan ve tek bir tuşla yönetilebilen koltuk sistemleri, engelli sürücüler için tamamen elden kontrolle araç kullanımı gibi tasarımları kullanıyor ve günden güne geliştiriyoruz.

Her engelin bir çözümü olduğunu biliyor ve bunu da teknoloji ile özel tasarım ve işçi-liklerimizi birleştirerek ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz.”