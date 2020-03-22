İlk şubesini 2003 yılında Bakırköy Carousel Alışveriş Merkezi’nde açan Cafe İtaliano, yeni konsepti ile franchise atağına kalkmaya hazırlanıyor. Ocak 2020 itibariyle franchise vermeye başlayan marka, 3 yıl içinde 55 yeni restoran açmayı hedefliyor.

Cafe İtaliano kurucusu Oğuz Şenol, “2020 yılında 10 yeni şube açmayı planlıyoruz. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin ve Trabzon hedef kentlerimiz. Yurtdışında ise Avrupa ve Orta Doğu ilgilendiğimiz coğrafyalar” diyor.

Global Restoran Grup bünyesinde 2003 yılında açılan Cafe Italiano, 16 yıldır İstanbul’da 2,5 milyon misafir ağırlayan köklü bir markaya dönüştü. Nisan 2019’da Şişli’de yeni bir restoran açan Cafe İtaliano, 2020 ile birlikte franchise atağına kalkıyor.

Kendi işini kurmak isteyenlere cazip franchise fırsatları sunacaklarını vurgulayan Cafe İtaliano kurucusu Oğuz Şenol, franchise şartlarını ve yeni dönem hedeflerini KOBİ Girişim’e anlattı.

Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

“Cafe Italiano” konsepti nasıl doğdu?

Restoranlar, cafeler ya da kahvehaneler aslında halkın farklı bir tat almak için buluştuğu kamusal alanlar. Dolayısıyla dinamikleri toplumun hareketleriyle eş güdümlü olmalı. Biz konseptimizi geliştirirken insanların satın alma alışkanları ve harcama güçlerini dikkate aldık. Gözlemlerimiz sırasında fark ettik ki dışarıda ailesi ya da dostlarıyla yemek yemek isteyen birinin önüne sadece iki seçenek çıkıyor.

Ya ekonomik olarak gerçekten pahalı hizmet sunan restoran veya cafe bistroları tercih edecek ya da fast food kanalına yönelecek. Yani iki segment arasındaki “mezo” – orta alanda müşteriyi memnun edecek bir işletme stili yok. İşte Ca-fe Italiano bu “mezo – restoran” fikrinden ortaya çıktı ve mevcut bu boşluğu doldurdu. Kaliteli lezzetleri, erişebilir fiyatlarla res- oran kalitesinde tüketicilere sunuyoruz.

“Mezo-Restoran” nedir? Cafe Italiano bu alanı nasıl yarattı?

Bu sektörde 25 yıldır edindiğim tecrübelerin ortalaması dediğim bu konsept aslında Türkiye’de restoran işletmeciliği sınırlarının arasında yeni bir vaha yaratıyor. Bildiğiniz üzere “meso”, Türkçesi “mezo” or-ta/ara anlamına gelir. “Mezopotamya -Mezoamerika” kulağımızın aşina olduğu terimler.

Aynı zamanda bereketli, medeniyetin doğduğu toprakları da simgeliyorlar. İşte mezo – restoran da son derece kaliteli bir hizmeti erişebilir fiyatlara sunduğu için hem tüketici hem de yatırımcı gözünde bir vaha.

Cafe Italiano ne zaman kuruldu?

Cafe Italiano’nun ilk şubesi 2003 yılında Bakırköy Carousel Alışveriş Merkezi’nde açıldı. Sonrasında 2005 yılında markamızın asıl duyulmasına sebep olan ve halen günde 300’ü aşkın konuğu ağırladığımız Taksim şubemiz geldi. Cafe Italiano konseptini yeni formatıyla 2019’un Nisan ayında Şişli şubemizle açtık.

Yeni format hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şişli şubemiz ile başlattığımız bu konsept çok daha kompakt ama kaliteden ödün vermeyen bir anlayışı temsil ediyor. Taksim şubedeki müşterilerimizin alışkın olduğu menümüzü yeni konseptimizde biraz daha sadeleştirdik. Bar konseptini personel sayısını minimize etmek adına kaldırdık.

Menüdeki alkol çeşitlerini sınırlandırdık. Dekorasyondan altyapıya kadar tüm noktalardaki maliyetleri, kalitemizi koruyarak sadece sadeleşme ile düşürdük.

Dünyanın herhangi bir köşesinde hızla açılabilecek bir model ortaya çıkarttık. Aslında yatırımcılara sunduğumuz bu yeni tarz “Maliyetleri minimize ederek nasıl kazançlı bir model yaratırım?” sorusunun cevabı. Bundan sonraki hedefimiz ise lezzetlerimizi ve konsepti-mizi daha geniş kitlelere yaymak.

SİSTEMİN YATIRIM MALİYETİ NEDİR?

“25 bin Euro isim hakkı bedelimiz var. Ortalama 150 metrekare bir dükkanın anahtar teslim maliyeti ise 67 bin Euro. 90 – 250 metrekare arasında değişen şubelerimizde 9 personel görev alıyor. Tercihen merkezi noktalarda bulunması, ön cephesinin en az 5 metre olması bizim için öne çıkan kriterler.”

2020 büyüme hedefiniz nedir?

2020 Ocak ayı itibariyle başlattığımız franchise sistemimizin yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz. Sunduğumuz yatırım ve kazanç fırsatlarıyla 2020 yılında 10 yeni şube açmayı planlıyoruz.

İlk etapta nüfusun daha yoğun olduğu, dışarıda yemek yeme kültürünün oturduğu büyük kentlere yöneleceğiz. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin ve Trabzon hedef kentlerimiz.

Ama arzumuz lezzetlerimizi tüm Türkiye’ye ulaştırmak. Yurtdışında ise Avrupa ve Orta Doğu ilgilendiğimiz coğrafyalar. Bu bölgelerde yatırımcılarla temas halindeyiz. Ancak net bir tarih vermek için henüz erken. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında toplam 55 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu şubelerin beş tanesi merkeze bağlı olacak.

Sistemin yatırımcılar için öne çıkan avantajı nedir?

Yatırımcılara sunduğumuz temel fayda maliyet avantajı. Food Cost (Gıda Maliyeti) ve açılış maliyetlerini olabildiğince düşük tutmaya çalıştık. İnşaat giderlerinden demirbaş parkuruna kadar en uygun ve işlevsel seçenekleri belirledik. Böylece yatırım maliyetini minimize ettik. Ama sistemin asıl avantajı; yatırımın geri dönüşünün 14 ila 18 ay arasında olması.

Franchising süreci nasıl işliyor?

Adaylar başvuru yaptıktan sonra kendilerine doldurmaları için özel bir form yolluyoruz. Ardından uygun adayları ikinci görüşmeye davet ediyoruz. Bu görüşmede yatırım detaylarını kendileri ile paylaşıyoruz. Şayet karşılıklı anlaşma sağlanırsa ön protokol yaparak süreci başlatıyoruz.

Eğer mekan belli ise hemen sözleşmeyi yapıyoruz. Aksi durumda yer netleştikten sonra sözleşme aşamasını tamamlıyoruz. Sonrasında inşaat sürecimiz başlıyor eş zamanlı personel eğitimi/alımı işlemleri devam ediyor ve toplamda 3 ila 5 hafta arasında şubemizi açıyoruz.

Yatırımcılara sunduğunuz en büyük destek nedir?

Girişimciler başvuru yaptıkları andan itibaren lokasyon seçimi, eğitim, kiralama, dekorasyon, lojistik vb. konularda profesyonel bir kadronun desteğini almaya başlıyor. Sunduğumuz bu destek sayesinde dört ila altı hafta arasında şubeyi açabiliyoruz. Ayrıca merkez mutfağımızda şube personeline yönelik özel eğitimler de düzenliyoruz.

Mutfakta görev alacak aşçıları iki hafta süren özel bir İtalyan Mutfağı eğitiminden geçiriyoruz. Ürünlerin en doğru şekilde nasıl hazırlanacağını anlatıyoruz.

Tüm servis elemanları için de bir haftalık özel bir eğitim düzenliyoruz. Ama yatırımcılara sunduğumuz en büyük destek, 25 yıllık tecrübe ve güçlü bağlantılarımızdan kaynaklanan “food cost” avantajı. Tedarikçilerden aldığımız tüm indirim yüzdesini olduğu gibi ba-yimize yansıtıyoruz. Böylece yatırımcı işe kazançlı başlamış oluyor.