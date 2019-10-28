iPara’dan 100 milyon TL’lik ciro hedefi
E-ticaret alanında sunduğu gelişmiş ve çözüm odaklı servisleri ile hizmet veren iPara, sanal POS, link ile ödeme gibi yenilikçi ve katma değerli ürünlerinin de dahil olduğu hizmetlerini yeniledi.
iPara Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Onat, “Bu yılın sonunda 100 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin sanal POS ve online ödeme çözümleri sunan ilk firması olan iPara, yeniden yapılandırdığı dünyasını yeniledi.
iPara Yönetim Kurulu Üyesi ve ininal CEO’su Ömer Suner ve iPara Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Onat, iPara’nın yenilenen dünyası, ürün gamı ve üye işyerlerine sunduğu katma değerli servisleri hakkında bilgi verdi.
iPara ile birlikte Multinet Up grubunun iştiraki olduklarının altını çizen iPara Yönetim Kurulu Üyesi ve ininal CEO’su Ömer Suner, “iPara üye işyerlerimize ininal Kart’ın bir milyon kullanıcısına istedikleri an ulaşıp kampanya yapma imkanı sunuyoruz.
iPara üye işyerle-rimiz bir milyona yakın aktif ininal kullanıcımıza özel kampanyalar düzenleyebiliyor, bizde bu kampanyalara pazarlama desteği veriyoruz. Bu sayede bireyler indirimli alışveriş yaparken, iPara üye işyerleri ise hacimlerini büyütme fırsatı yakalıyor” diye konuştu.
E-TİCARET 60 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
iPara’nın faaliyetleri ve ürünleri hakkında bilgi veren iPara Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Onat ise, Türkiye’nin ilk online ödeme hizmeti veren şirketi olarak kurulan iPara’nın bugüne kadar 12 binden fazla firmaya online ödeme hizmeti sağladığını söyledi.
Türkiye’de e-ticaret pazarının 2018 yılında yüzde 42 büyüme ile 59,9 milyar TL’ye yükselirken, 2014-2018 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızının yüzde 33’e ulaştığını kaydeden Onat, “iPara olarak biz de bu yılın ilk altı ayında geçen yılki ciromuzu yakaladık.
Bu yılın sonunda 100 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Üye işyerlerine entegratör firmalar ile olan iş birlikleri sayesinde çeşitli avantajlar sunduklarının altını çizen Onat, “İş birliklerimiz sayesinde kullanıcılarımız e-ticaret sitelerindeki tüm ihtiyaçları (altyapı, yazılım gibi) indirimli fiyatlardan alabiliyor.
Kullanıcılarımıza sunduğumuz yüzde 70’lere varan kargo ve damacana su indirimleriyle de ofis giderlerinin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Onat, “iPara müşterileri ayrıca link ile ödeme çözümümüz sayesinde tek tıkla, diledikleri yerden, anında ödeme alabiliyor.
iPara Kurum Paneli üzerinden belirlenen tutardaki tek kullanımlık ödeme linki ister SMS, ister e-posta ile gönderilebiliyor ve gelen linke tıklayarak kart bilgileri girilerek kolayca ödeme yapılabiliyor” diye konuştu.
BDDK LİSANSINI ALDI
BDDK lisansına ve kredi kartı ile ödeme alma güvenlik standardı PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standart) sertifikasyonuna sahip olan şirket, kart bilgilerini güvenli ödeme altyapısında saklama imkanı sunarak bir sonraki alışverişte kart bilgilerini girmeden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapılmasını sağlıyor.
Tarık Onat, “Aynı zamanda üye işyerlerimiz, sanal POS hizmetimiz için her banka ile ayrı ayrı tamamlaması gereken teknik, hukuki ve diğer süreçleri, tek bir entegrasyon yaparak çözebiliyor” dedi.
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