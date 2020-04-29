Diyetisyen Özlem Posbaşoğlu’nun açtığı, buzlu zayıflama ve mumyalama gibi farklı tekniklerin uygulandığı ‘İmperial’ merkezleri 4 şubeye ulaştı. Üç yılda 10 şubeye ulaşılmayı hedeflediklerini söyleyen Posbaşoğlu, “Franchise ile büyüyeceğiz” diyor.

Özlem Bay Yılmaz

[email protected]

Özlem Posbaşoğlu, 1984 Strazburg Fransa doğumlu genç bir girişimci. Strasbourg Üniversite Louis Pasteur Ecole Privee E.P.C.M’in diyetisyenlik bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Hiçbir zaman klasik diyetisyenlik yapmayı düşünmedi. Hedefi alanında fark yaratmak üzerindeydi.

12 yıl kadar sağlıklı zayıflama, kilo verme ve bölgesel zayıflama alanlarında hizmet veren Özlem Posbaşoğlu, bu konuda yurt içi ve yurt dışında çeşitli ödüller de aldı. 2014 yılında bir plastik cerrah ekibine eğitim vermek üzere Türkiye’ye geldim ve bu da kariyerinde dönüm noktası oldu.

Çünkü buzla zayıflama metotları o kadar yoğun ilgiyle karşılandı ki 15 günlüğüne geldiği iş gezisi Türkiye’ye yerleşmesi sonucunu doğurdu. Bu şekilde özel olarak Fransa’da geliştirdiği buzlu zayıflama tekniklerini uyguladığı Imperial’in ilk şubesini 2017’de Nişantaşı’nda açtı.

Ardından İzmir ve Ankara’da da şubeler açtı. Yoğun franchise talebi aldıklarını belirten Özlem Posbaşoğlu, “Şu anda ilk franchise’ımız olacak olan Kalamış için kolları sıvadık. 3 yıl içinde İstanbul’da toplam 5 şube, Türkiye çapında ise 10 şubeye ulaşmayı planlıyorum. Yeni yatırımlarımız Bursa, Adana ve Antalya odağında olacak” diye anlatıyor.

CİHAZ GELİŞTİRİYOR

Bu alanda cihaz geliştirme süreçlerine de hakim Özlem Posbaşoğlu. Öyle ki daha üniversitede okurken 21equipment Laboratuvarı için oluşturulan 13 kişilik araştırma ekibine dahil oldu. Bu ekibin tek Türk asılı uzmanı olmayı başardı. Bu başlangıç da aslında kariyerinin dönüm noktası oldu.

2005 yılında ‘L’Expertise Corporelle’ markasının patentini aldı ve bu isimle ilk yerini aynı dönem zarfında Strazburg’da açtı. 2007 yılında ise Strazburg’un Vendenheim Bölgesi’nde 2’inci şubesini açtı.

Ardından da Colmar şehrinde ‘L’Expertise Corporelle’in ilk franchise şubesi açıldı. Kendine ait 3’üncü klinik 2009 yılında Lüksemburg’da, 4’üncüsü ise 2011 yılında Strazburg Selestat’da açıldı.

2012’de Strazburg’un Orangerie Bölge-si’nde VIP bir merkez kurarak danışmanlık hizmeti vermeye devam etti. Fransa’daki klinik çalışmaları boyunca aynı zamanda da beslenme, diyet, zayıflama ve estetik konularında eğitimler, seminerler verdi.

Sonrasında ise yoğun ilgi nedeniyle işlerine Türkiye’de devam etmeye karar verdi. Şu anda biri franchise olmak üzere 4 şubesi bulunuyor. Önümüzdeki dönemde de yeni şubelerle büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

FRANCHİSE KOŞULLARI NE?

Imperial şubesi açmak için yoğun franchise başvurusu aldıklarından söz eden Özlem Posbaşoğlu, isim hakkının 150 bin Euro olduğunu; bununla beraber açılacak merkezin işlem oda sayısı ve metrekare büyüklüğüne göre yatırım maliyetlerinin değişebileceğini belirtiyor.

Posbaşoğlu, şöyle devam ediyor: “ Minimum 2 cihaz bulunması gerekiyor; bunun da yatırım maliyeti ortalama 48 bin Euro + KDV. Ayrıca Imperial’e ait özel tasarım tabela ve banko da bulunması gerekiyor. Bunlar da ortalama 100 bin TL gibi bir maliyete sahip.

Her merkezin aynı mimaride bulunması gerekiyor ve bu konuyu da mimarımız yönetiyor, tek tek ilgileniyor. Şayet merkezin açılacağı yerde bununla ilgili bir tadilat gerekirse de mimarımız buna gör ayrıca bir bütçe çıkarıyor.”