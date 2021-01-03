Üniversitede bir arkadaş grubu tarafından 2011 yılında Adana’da kurulan Techbros, bulut teknolojileri ve veri odaklı çözümler sunan bir teknoloji ve yazılım firması.

Aram Ekin Duran

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Geliştirdikleri ‘Planda’ uygulaması ile müşterilerinin proje, talep ve ekip yönetimi eforlarını azaltarak projedeki ‘reel’ ilerleyişi ortaya koyduklarını anlatan Techbros kurucusu Güneş İnal, “Yurtdışında birlikte çalıştığımız müşterilerimiz var. Orta vadede Planda için daha geniş bir ölçekte hedef pazarlarımızı belirledik” diyor.

Şirketlerin veri yönetimi ve big data kullanımı, her geçen gün daha da hayati bir konu haline geliyor. Bu alanda kendi kendine yetemeyen şirketlerin imdadına ise yeni nesil yazılım firmaları koşuyor.

Bu yazılım firmalarından biri de 2011’de bir grup üniversite arkadaşı tarafından kurulan Techbros. Şirketin kurucusu Güneş İnal ile şirketin yeni dönem planlarını konuştuk.

Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Techbros şirketi 2011 yılında Adana’da kuruldu. O zamanlar üniversitede bir arkadaş grubuyduk. Yenilikçi fikirlerimizi hayata geçirmek için sabırsızlanıyorduk. Yapay zeka, görüntü işleme ve IOT alanlarında projelerimiz vardı. Sektör dinamiklerini henüz hakim değildik ama hızlı adapte olabilmek için yüksek teknolojiyi kullanmak için motivasyonumuz vardı.

Müşterilerimize terzi usulü çözümler sunmaya başladık, eski usül masaüstü yazılım teknolojileri yerine, bulut teknolojileri ve veri odaklı çözümler sunmamız bizi bugünlere getirdi. Şu anda İstanbul Merkez ve Adana olmak üzere iki şubemiz mevcut.

Şirketinizde kaç kişi çalışıyor?

Şu anda ekibimiz 11 kişi. Pandemi döneminde küçülen bir çok firmanın aksine hayata geçirdiğimiz yeni ürünümüz “Planda.Works” uygulamamız ile ekibimizi büyütmeyi başardık ve önümüzdeki yıl ise 20 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Asıl odaklandığımız nokta veri çözümleri. Müşterilerimize verisini yönetmek ve kendi verilerinden bilgi üretmeleri için destek veriyoruz. Alt başlıklarda, veri ambarı, iş zekası , büyük veri ve veri analitiği alanlarında danışmanlık ve çözüm ortaklığı sağlıyoruz. Bunun yanında kendi geliştirdiğimiz ürünler var.

Bunların başında da bahsettiğim “Planda” adlı uygulamamız geliyor. Planda ile müşterilerimizin, proje, talep ve ekip yönetimi eforlarını azaltıp, projedeki “reel” ilerleyişi görmenizi sağlıyoruz. Bu bilgi ile müşterilerimiz, ekiplerini daha doğru yönetmekle kalmıyor aynı zamanda sunmuş olduğumuz “raporlama” altyapısı ile proje maliyeti, çalışanların iş yoğunlukları ve performans değerlendirilmesi ölçülmüş oluyor.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı?

Uygulamamız Planda’nın Belediyecilik ve Eğitim alanında da kullanılabilecek versiyonlarını geliştirmek için analizlerimizi ve gerekli ön araştırmalarımızı yaptık. Şimdi geliştirme aşamasına geçiyoruz. Bu süreçte de önümüze çıkan problemleri ekip arkadaşlarımla birlikte en kısa sürede aşarak, uygulamamızın farklı platformlarda da en verimli çözümleri üretecek halini ortaya çıkaracağız

Yurtdışına hizmet veriyor musunuz? Yurtdışında büyüme hedefiniz nedir?

Veri Yönetimi Danışmanlığı alanında Çekya ve Hollanda da hali hazırda birlikte çalıştığımız müşterilerimiz var. Orta vadede “Planda” için daha geniş bir ölçekte hedef pazarlarımızı belirledik, networkümüzü öngörülerimiz doğrultusunda şimdiden oluşturuyoruz. Daha başka ülkelerde de şu an için bireysel kullanıcılarımız mevcut. Onlardan gelen geri dönüşlere göre kendimizi güncelliyoruz. Ayrıca, şu anda kurumsal olarak görüştüğümüz firmalar ve POC süreçlerimiz devam ediyor. PAAS kullanım olarak tüm dünyaya açığız şu an için yoğunluk kendi ülkemiz. Uygulamamız sayesinde ülkemizdeki üretim sürecine katkı sağlamak bizim için önemli.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor? Salgının ekonomideki olumsuz etkilerine karşı nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Virüs salgınının etkileri tüm dünya için korkunç oldu. Bu durum hepimiz için olumsuz bir ortam yarattı. Fakat bizler bu dönemde çalışmalarımıza biraz daha hız verdik. Bu durum yurtdışında birçok firmada önceden gözlemlediğimiz uzaktan çalışma disiplinini Türkiye’de de uygulamayı zorunlu kıldı. Uzaktan kişileri yönetmenin zorluğunu ise Planda gibi bir uygulama sayesinde artık çok daha basit.

Birçok işletmenin uzaktan çalışma ile yaşadığı sorunları “Planda” kullanıcıları yaşamamış oldu. Biz de onlardan aldığımız geribildirimler ile uygulamamızı daha da geliştirme fırsatı edinmiş olduk. Dünya pandemi sürecinden sonra uzaktan çalışma biçimleri kalıcı olacak gibi görünüyor.

2020’yi ne kadarlık bir büyüme ile kapatmayı hedefliyorsunuz?

2020 başında ekibimiz altı kişi ve hedefimiz 10 kişilik bir ekip kurmaktı, şu anda 11 kişiyiz ve çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. 2019 ciromuzu da yüzde 60 oranında artırmayı başardık. Müşteri portföyümüzde kurumsal dört firma varken bu rakam şu anda 2020 de 12 firmaya ulaştı.

Türkiye’de dijital altyapısını geliştirmek isteyen KOBİ’lere sırasıyla hangi adımları atmalarını önerirsiniz?

Ulaşmak istedikleri hedefler doğrultusunda ihtiyaçları olan bilgi ve gelişmeyi en güncel şekilde takip etmeleri en önemli anahtar. Bilgi tüm çağların en önemli unsuru ancak çağımızda bir olmazsa olmazımız. Perakendeden, hizmet sektörüne, ulaşımdan eğitim sektörüne tüm işler belli göstergelere bakarak yönetiliyor.

Ne kadar çok parametreye bakabilirseniz o kadar doğru kararlar alırsınız. Ne kadar simülasyon yaparsanız hedeflerinizi o kadar tutturabilirsiniz. Bu bağlamda dijitalleşmenin ilk adımı geleneksel iş süreçlerini çağa uygun hale getirmek, daha sonra bu yeni süreçlere çözüm aramak olmalı. Aksi takdirde eski süreçlerin hantallığından kurtulmak asla tam manada mümkün olmayacaktır.

“GARANTİ BBVA İLE DAHA GÜÇLÜYÜZ”

“Garanti BBVA sayesinde projelerimizi hayata geçirebilmek konusunda daha kararlı ve güçlü hissediyoruz. Bizim gibi genç girişimcilerin belki de farkında olmadıkları, ama en çok ihtiyaç duydukları şey mentorluk. Ekibimizin hepsi teknik insanlar, bundan dolayı business tarafındaki birçok istek ve ilerleyişleri gözden kaçırabiliyoruz. Bu noktada Garanti BBVA’nın uzman mentorları finans yönetiminden müşteri yönetimine , pazarlamadan sektörel açıklara kadar bir çok konuda destek oldular. Aynı zamanda GarantiBBVA’nın düzenlemiş olduğu eğitimler ile kötü tecrübeler edinmeden kıssadan hisse almamızı sağladı demek gayet yerinde olur.”