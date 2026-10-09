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  • İstanbul'da 8 saate varan elektrik kesintisi! Hangi ilçeler etkilenecek? İşte 9 Ekim BEDAŞ kesinti listesi

İstanbul'da 8 saate varan elektrik kesintisi! Hangi ilçeler etkilenecek? İşte 9 Ekim BEDAŞ kesinti listesi

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 9 Ekim 2026 Cuma günü birçok ilçeyi kapsayan planlı elektrik kesintileri yapılacak. BEDAŞ'ın duyurduğu kesinti programına göre, bazı mahallelerde elektrikler 8 saate kadar kesik kalacak. Peki, İstanbul'da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih ve Sarıyer'de elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek? İşte 9 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe kesinti saatleri...

Ekonomist
Ekonomist
İstanbul'da 8 saate varan elektrik kesintisi! Hangi ilçeler etkilenecek? İşte 9 Ekim BEDAŞ kesinti listesi

İstanbul'da 9 Ekim 2026 Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından açıklanan programa göre, Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde enerji kesintisi yaşanacak. 

Bazı mahallelerde sabah saatlerinde başlayacak kesintilerin 17.00'ye kadar devam etmesi beklenirken, bazı içelerde ise kesinti saatleri farklılık gösterecek. Peki, İstanbul'da bugün elektrikler nerede kesilecek? Hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler saat kaçta gelecek? 

İşte 9 Ekim Cuma BEDAŞ elektrik kesintisi programı ve ilçe ilçe kesinti saatleri...

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