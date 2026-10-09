İstanbul'da 9 Ekim 2026 Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından açıklanan programa göre, Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde enerji kesintisi yaşanacak.

Bazı mahallelerde sabah saatlerinde başlayacak kesintilerin 17.00'ye kadar devam etmesi beklenirken, bazı içelerde ise kesinti saatleri farklılık gösterecek. Peki, İstanbul'da bugün elektrikler nerede kesilecek? Hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler saat kaçta gelecek?

İşte 9 Ekim Cuma BEDAŞ elektrik kesintisi programı ve ilçe ilçe kesinti saatleri...