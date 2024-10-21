28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 101. yıl dönümü olacak. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'e az bir zaman kala öğrenciler başta olmak üzere pek çok kişi tarih ve tatil araştırmalarına başladı.

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.

Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2024 tarihinde mesai yarım gün olarak işlenecek.

28 Ekim Pazartesi bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışacak.

28 Ekim'de okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil oldu. 81 ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda alınan karar doğrultusunda öğrenciler ara tatilde olacak.