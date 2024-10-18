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Altın fiyatlarında yeni rekor (18 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları)

Orta Doğu’da İsrail’in devam eden saldırılarıyla artan çatışmalar ve dünya genelinde merkez bankalarının güvercin adımlarından destek bulan altının ons fiyatı 2 bin 714 dolara çıkarak rekor kırdı.

18 Ekim 2024 | 11:26
Son Güncellenme: 18 Ekim 2024 | 11:27
Altın fiyatlarında yeni rekor (18 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları)

Güvenli liman varlıklardan olan altın hem jeopolitik riskler, hem de dünya genelinde faiz oranlarının yavaş yavaş düşürülmesiyle yükseliş eğilimine devam ediyor.

Seneye 2.065 dolardan başlayan altının onsu yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 31 değer kazanırken, değerli metalin yılı bu seviyelerde tamamlaması halinde söz konusu getiri son 45 yılın en iyi performansına işaret edecek.

Yıl başından bu yana dünya genelinde birçok pay piyasası endeksi de rekor üzerine rekor kırsa da, endekslerin yükselişleri yüzde 10 ila yüzde 20 arasında değişim gösteriyor.

Değerli metalin bu performansında Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının 2 yıldır devam eden sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atması etkili oluyor.

Öte yandan, altının söz konusu performansı dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yükseldiği bir dönemde gerçekleştirmesi de dikkati çekiyor.

Analistler, doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesinin altının alternatif maliyetini artırmasına karşın, özellikle jeopolitik gerilimlerin artırdığı risk algısının güvenli liman arayışını desteklemiş olabileceğini dile getirdi.

Böylece altının ons fiyatı yeni günde 2.714 dolarla rekor kırarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2.705 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının gram fiyatı da yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 2 bin 979 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 180 liradan satılıyor.

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17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
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Doğan Holding'ten (DOHOL) pay geri alım açıklaması
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu
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