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'Doların küresel hakimiyetine karşı 5 tehdit'

Business Insider doların küresel hakimiyetine 5 girişimi derlediği haberinde, "Doların küresel ticaret ve yatırım akışlarındaki hakimiyeti, birçok ülke alternatif para birimlerinin kullanımını artırma planlarını zorlarken, bir dizi yeni tehditle karşı karşıya" diyor.

29 Ocak 2023 | 14:49
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'Doların küresel hakimiyetine karşı 5 tehdit'

 Insider, doların hakimiyetine karşı atılan 5 adımı şöyle listeliyor.

1
1- Brezilya ve Arjantin ortak para birimi planlıyor

1- Brezilya ve Arjantin ortak para birimi planlıyor

Brezilya ve Arjantin kısa bir süre önce "sur" (güney) adlı ortak bir para birimi başlatmak için hazırlandıklarını duyurdular. Bu, sonunda tüm Güney Amerika tarafından benimsenen euro benzeri bir proje haline gelebilir.
2
2- Rusya ve İran altın destekli bir stabilcoin peşinde

2- Rusya ve İran altın destekli bir stabilcoin peşinde

Rusya ve İran, uluslararası ticarette ödemeler için doların yerini alabilecek bir 'stablecoin' olan altınla desteklenen bir kripto para birimi üzerinde çalışıyor. Batı yaptırımlarından etkilenen iki ülke, sınır ötesi işlemlerde kullanılmak üzere bir "İran bölgesinin tokenı" çıkarmak istiyor Ancak bir Moskova milletvekiline göre, proje yalnızca Rusya'nın dijital varlık pazarı tamamen düzenlendiğinde ilerleyebilir.
3
3-BAE ve Hindistan, petrol dışı ticarette rupi kullanmayı düşünüyor

3-BAE ve Hindistan, petrol dışı ticarette rupi kullanmayı düşünüyor

BAE ve Hindistan, petrol dışı işlemleri 2027 yılına kadar 100 milyar dolara çıkarmak amacıyla geçen yıl bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan, petrol dışı ticareti rupi cinsinden yürütme fikrini gündeme getirdiler .
4
4- Çin, petrol ticaretinde doların yerini alması için yuanı zorluyor

4- Çin, petrol ticaretinde doların yerini alması için yuanı zorluyor

Çin, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra Rusya ile artan ticaret göz önüne alındığında, petrol anlaşmalarında doların yerini alması için yuanı zorlayarak doları zayıflatmaya çalışıyor. Doların güçlenmesiyle, petrol sözleşmeleri daha pahalı hale geliyor çünkü anlaşmalar büyük ölçüde ABD para birimi üzerinden fiyatlanıyor. Bu aynı zamanda Çin'in dolardan uzaklaşmasını da açıklıyor. Kpler analisti Viktor Katona, Rusya'nın fiilen "yuanı büyük ölçekli petrol ticaretine sokan bir Asya ülkesi" haline geldiğini söyledi.
5
5-Rusya ve Çin yeni bir rezerv para birimi önerdi

5-Rusya ve Çin yeni bir rezerv para birimi önerdi

Geçen yıl Rusya ve Çin, doların hakimiyetine meydan okumak için diğer BRICS ülkeleriyle yeni bir rezerv para birimi geliştirme görüşmelerini başlattı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kısa bir süre önce Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri grubunun ağustos ayında düzenlenecek zirvesinde, ortak para birimi konusunun ele alınacağını söyledi.
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