Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Temmuz kıdem tazminatı tavanı

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren Haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla birlikte, birçok zam kaleminde olduğu gibi kıdem tazminatı tavanında da artış yaşandı. Memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak güncellenen kıdem tazminatı tavanı, çalışanların işten ayrılmaları durumunda alabilecekleri en yüksek tazminat miktarını belirliyor. Bu yeni tutar, çalışanların alım güçlerini korumayı hedeflerken, ekonomik koşullar doğrultusunda güncelleniyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTIYOR

Zam oranlarının açıklanmasıyla kıdem tazminatı tavanı da yükseldi.

46.659,83 TL olan kıdem tazminatı tavanının memura yapılan zam sonrası 53.924,76 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Yeni tavan tutarı önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanacak.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, belirli şartları sağlayan işçilere işten ayrıldıklarında ödenen önemli bir yasal haktır. Bu tazminatın temel amacı, işçinin işyerinde geçirdiği her bir yıl için emeklerinin karşılığı olarak bir güvence sağlamaktır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Esasları

Kıdem tazminatının hesaplanmasında iki temel faktör esas alınır:

Çalışanın Brüt Maaşı: Tazminat hesaplamasında çalışanın işten ayrıldığı tarihteki son brüt giydirilmiş ücreti baz alınır. Bu ücrete, düzenli olarak sağlanan nakdi ve ayni menfaatler (yemek parası, yol parası, ikramiye vb.) de dahil edilir.

Çalışma Süresi: İşçinin aynı işverene bağlı olarak çalıştığı her tam yıl için kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler de orantılı olarak hesaplamaya dahil edilir.

Hesaplama Yöntemi:

Her tam yıl için ödenen kıdem tazminatı, çalışanın son aldığı brüt maaşı kadardır. Ancak bu tutar, her altı ayda bir memur maaş katsayısına göre güncellenen bir kıdem tazminatı tavanıyla sınırlıdır. Yani, brüt maaşınız ne kadar yüksek olursa olsun, alabileceğiniz kıdem tazminatı miktarı bu tavanın üzerine çıkamaz.

Örneğin, Temmuz-Aralık 2025 dönemi için belirlenen kıdem tazminatı tavanı 53.924,76 TL'dir. Eğer bir çalışanın brüt maaşı bu tavanın üzerindeyse, kıdem tazminatı hesaplamasında tavan miktarı esas alınır.

Kıdem tazminatına hak kazanma şartları:

İş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona ermesi (işveren tarafından haklı nedenle fesih hariç, işçi tarafından haklı nedenle fesih, emeklilik, askerlik, kadın işçinin evlilik nedeniyle ayrılması vb.)

Aynı işyerinde en az bir yıl çalışma süresini doldurmuş olmak.