Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0306748 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
Pay Başına Net Temettü: 0,0306748 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 3,589 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)