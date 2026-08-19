Dünyanın en büyük insansı robot üreticisi Unitree Robotics, Şanghay borsasındaki ilk işlem gününde hisselerinde yüzde 460'ı aşan bir artış kaydederek tarihi bir başlangıca imza attı.

Merakla beklenen halka arzda Çinli firmanın hisseleri 1.100 yuan seviyesinden açıldıktan sonra günü 845 yuan seviyesinde tamamladı. Bugün şirketin borsada işlem görmeye başlaması Çin'de kote olan ilk insansı robot üreticisi unvanını Unitree’ye kazandırırken Pekin’in küresel teknoloji liderliği hedefleri açısından da kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Geniş bir ürün yelpazesi var

2016 yılında Hangzhou’da kurulan Unitree sensörlerden dört bacaklı robot köpekler ve insansı makinelere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Artan küresel taleple birlikte geçen yıl 5 bin 500’den fazla insansı robot sevk eden şirket, 2025 yılında 278 milyon yuan net kâr açıklayarak sektörde kârlılığa ulaşan ender firmalardan biri oldu.

Unitree, ABD’li rakipleriyle benzer teknik özellikleri çok daha uygun fiyatlarla sunmasıyla öne çıkıyor. Örneğin şirket, 2024 yılında piyasaya sürdüğü çocuk boyutundaki G1 insansı robot modelini 13 bin 500 dolardan satışa sunarken robot köpek serisi ise 2.700 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Bu rakamlar, ABD merkezli Boston Dynamics’in Spot modeli gibi rakiplerinin fiyatlarının oldukça altında kalıyor.

Yeni şirketlerin borsaya girişini hızlandırması bekleniyor.

BBC'de yer alan habere göre; uzmanlar, Unitree’nin borsa başarısının hızla büyüyen insansı robotik sektörüne yönelik yatırımcı iştahını açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor. ABD’nin yabancı üretim robotlara getirdiği kısıtlamalara rağmen gerçekleşen bu halka arzın, sektördeki diğer üreticiler için bir standart belirlemesi ve AgiBot ile Leju Robotics gibi yeni firmaların borsaya girişini hızlandırması bekleniyor.

Bununla birlikte uzmanlar, insansı robotların ev içi kullanımda yaygınlaşması için pil ömrü, veri gizliliği ve güvenilirlik gibi sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Sektörün kısa ve orta vadeli ana pazarının fabrikalar, depolama merkezleri ve hastaneler olmaya devam edeceği öngörülüyor.