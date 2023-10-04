Opel ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre kredi kampanyasının detayları şöyle:

YENİ OPEL ASTRA

Yeni Opel Astra, Editon donanımında, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, Edition donanımı ve 1.5 litrelik dizel motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımındaysa 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuyor. Fiyatlar 1 milyon 239 bin 900 TL'den başlıyor. Otomatik şanzımana sahip benzinli Astra modellerinde, nakit alımlarda geçerli, 124 bin 900 TL'ye kadar indirim seçeneği sunuluyor.

OPEL ASTRA ELEKTRİK

Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 599 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

CROSSLAND

Crossland, Elegance donanımı ile 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi veya Essential donanımı ile 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuyor. Crossland, 1 milyon 104 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla satılıyor.

MOKKA

Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyel satılıyor. Fiyatlar 1 milyon 415 bin 900 TL'den başlıyor.

MOKKA ELEKTRİK

Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 493 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri, en üst versiyon olan Ultimate adındaki tek donanım seviyesinde sunuluyor.

GRANDLAND

Opel Grandland, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile birlikte Ultimate donanımlı versiyonunda 100 bin TL takas desteği dahil, 225 bin 900 TL'ye varan avantaj gibi seçeneklerle sunuluyor. Fiyatlar 1 milyon 698 bin 900 TL'den başlıyor.

TİCARİ ARAÇLAR

Yeni Zafira Life, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 592 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Combo Cargo 715 bin 900 TL'den, Combo Life 912 bin 900 TL'den, Vivaro Cargo 1 milyon 4 bin 900 TL'den, Vivaro City Van 1 milyon 167 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.