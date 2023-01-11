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Pasaportta harç farkı krizi sona erdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp, nüfus müdürlüklerinde randevu bulamadıkları için Ocak 2023’e tarih alanlardan istenen ücret farkının alınmaması için talimat verdiğini açıkladı.

11 Ocak 2023 | 12:11
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Pasaportta harç farkı krizi sona erdi

Yeni yıl sonrası pasaport harçlarına zam geleceğini duyanlar 2022'nin son günlerinde Nüfus İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aralık ayında, 2022 yılı fiyatıyla pasaport harcı yatırıp, yoğunluk nedeniyle bu ay randevu alanlardan ücret farkı alınmayacak" açıklamasında bulundu.

Pasaport defter ve harç ücretlerine yeni yılda yüzde 123 zam geldi. Birçok vatandaş zamlı fiyattan etkilenmemek için yeni yıldan önce pasaport harçlarını yatırdı.

Pasaport harçlarına zam geleceğini duyanlar Nüfus İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle birçok kişi randevu alamadı.

2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp, yoğunluk nedeniyle 2023’e randevu almak zorunda kalanlar bankada sürprizle karşılaştı. Başvuranlardan, pasaport defter ve harçlarına yapılan yüzde 123’lük zammın farkını yatırmaları istendi.

Harç farkı ödemek zorunda kalan vatandaşlar, hem sosyal medyada hem de CİMER'e şikayette bulunarak tepki göstermişti.

"ÜCRET FARKI ALINMAYACAK"

NTV'de yer alan habere  göre pasaport defter ve harç ücretlerinde yaşanan bu sıkıntının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ücret farkı alınmaması için talimat verdiğini açıkladı.

Bakan Soylu, aralık ayında, 2022 yılı fiyatıyla pasaport harcı yatırıp, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu alanlardan, 2023'teki fiyat artışından kaynaklı ücret farkı alınmaması için talimat verdiklerini vurguladı.

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