TÜBİTAK BiGG 2024 2. çağrı sonuçları açıklandı

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TÜBİTAK BiGG 2024 2. çağrı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Genç girişimcilerin hayallerine ulaşmasına katkı sağladıklarını, Türkiye’nin teknoloji ekosistemini büyütmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK BiGG programıyla yenilikçi girişimci adaylarımızı destekleyerek ülkemizin yarınlarına yatırım yapıyoruz. Bu yıl 2. çağrı kapsamında 1768 iş fikri başvurusu aldık. Mükemmeliyet mührü alan 134 girişimcimiz başarılarını tescillemiş oldu. TÜBİTAK BİGG Fonu ile şirketlerini kuran girişimcilerimiz, yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin Türk lirası yatırım alarak yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürecekler."

Öte yandan çağrıya ilişkin detaylı bilgilere TÜBİTAK'ın internet sitesinden (https://tubitak.gov.tr/tr) ulaşılabiliyor.