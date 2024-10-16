Yapı Merkezi, Uganda demiryolu sözleşmesi imzalandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre yaklaşık 3 milyar dolar bedelli Malaba-Kampala Doğu Hattı Demiryolu Projesi, tamamen elektrifikasyonu yapılmış standart açıklıklı demiryolunun tasarlanmasını, inşa edilmesini ve raylı taşıtların teminini kapsıyor. 273 km uzunluğundaki projenin tasarım hızı 120 km/s olup proje kapsamında 2 büyük, 4 orta istasyon, 1 Marshaling Yard ve 3 yük terminali bulunuyor. Uganda’yı Kenya ile bağlayacak olan proje 25 milyon ton/yıl yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

Törende konuşan Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu ‘’Türk müteahhitlerin yurtdışında imzalamış olduğu en büyük projelerden biri olan, Uganda’yı Kenya’ya bağlayacak olan Doğu Hattı Demiryolu Projesi’ni üstlenmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Yapı Merkezi olarak demiryolu mühendisliğimizdeki engin bilgi birikimimizi kullanarak bu önemli proje için en uygun mühendislik çözümlerini sunarak başarıya ulaştık. Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Törende konuşan Uganda Ulaştırma Bakanı Gen.Katumba Wamala, Uganda’nın ulaşım tarihindeki önemli bir girişim olan Uganda ve Kenya’yı birbirine bağlayarak bölgesel ticareti ve ekonomik entegrasyonu artıracak bu projeyi Afrika'da çok sayıda demiryolu inşasını üstlenen Yapı Merkezi'yle işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını ve Yapı Merkezi’nin projeyi zamanında başarıyla tamamlayacağına inandığını belirtti.