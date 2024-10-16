ARA
DOLAR
34,21
-0,02%
DOLAR
EURO
37,32
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
2948,08
0,64%
GRAM ALTIN
BIST 100
8835,66
-0,28%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yapı Merkezi, Uganda demiryolu sözleşmesi imzalandı

Yapı Merkezi ve Uganda Devleti arasında yapılan Malaba-Kampala (Doğu Hattı) Demiryolu yapımının sözleşmesi törenle imzalandı. Yaklaşık 3 milyar dolar bedelli hat 273 kilometre uzunluğunda olacak.

16 Ekim 2024 | 13:11
Yapı Merkezi, Uganda demiryolu sözleşmesi imzalandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre yaklaşık 3 milyar dolar bedelli Malaba-Kampala Doğu Hattı Demiryolu Projesi, tamamen elektrifikasyonu yapılmış standart açıklıklı demiryolunun  tasarlanmasını, inşa edilmesini ve raylı taşıtların teminini kapsıyor. 273 km uzunluğundaki projenin tasarım hızı 120 km/s olup proje kapsamında 2 büyük, 4 orta istasyon, 1 Marshaling Yard ve 3 yük terminali bulunuyor. Uganda’yı Kenya ile bağlayacak olan proje 25 milyon ton/yıl yük taşıma kapasitesine sahip olacak. 

Törende konuşan Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu ‘’Türk müteahhitlerin yurtdışında imzalamış olduğu en büyük projelerden biri olan, Uganda’yı Kenya’ya bağlayacak olan Doğu Hattı Demiryolu Projesi’ni üstlenmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Yapı Merkezi olarak demiryolu mühendisliğimizdeki engin bilgi birikimimizi kullanarak bu önemli proje için en uygun mühendislik çözümlerini sunarak başarıya ulaştık. Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. 

Törende konuşan Uganda Ulaştırma Bakanı Gen.Katumba Wamala, Uganda’nın ulaşım tarihindeki önemli bir girişim olan Uganda ve Kenya’yı birbirine bağlayarak bölgesel ticareti ve ekonomik entegrasyonu artıracak bu projeyi Afrika'da çok sayıda demiryolu inşasını üstlenen Yapı Merkezi'yle işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını ve Yapı Merkezi’nin projeyi zamanında başarıyla tamamlayacağına inandığını belirtti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2948,08 0,64%
  • ALTIN ONS 2680,52 0,66%
  • BIST 100 8835,66 -0,28%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,241 0,001%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37763 0,01234%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,91 -0,0928%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2083 -0,0227%
  • EURO/DOLAR 1,0898 0,0523%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3153 0,0331%
  • STERLIN/DOLAR 1,30336 -0,30215%
Borsa Haberleri
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL