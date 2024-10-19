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'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında ruhsatı iptal edilen 10 özel hastane

Bebekleri doğumdan sonra anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan çetesi'ne ilişkin soruşturma kapsamında 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.

19 Ekim 2024 | 19:29
Son Güncellenme: 19 Ekim 2024 | 20:32
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında ruhsatı iptal edilen 10 özel hastane

İstanbul'da bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüyle ilgili korkunç detaylar Türkiye gündeminde. AA'nın haberine göre soruşturma kapsamında şu ana kadar 9'u İstanbul'da 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Teftiş Kurulu Başkanlığının 28 Eylül 2024 tarihindeki sayılı inceleme raporu ve ekleri ile mezkur rapora istinaden Bakanlık makamından alınan 18 Eylül 2024 tarihli onay gereği alınmış olunan ve yazı ekinde yer alan makam onayları doğrultusunda işlem uygulanması, uygulanan bu işlemlerin, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 'Faaliyetin durdurulması durumunda hastalara ilişkin işlemler' başlıklı 65/A maddesinde yer alan 'Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veya ruhsatın iptal edilmesi söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılamaz.' hükmü doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

RUHSATI İPTAL EDİLEN HASTANELER

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen;

  • Özel Avcılar Hospital Hastanesi, 
  • Özel TRG Hospitalist Hastanesi, 
  • Özel Birinci Hastanesi, 
  • Özel Güney Hastanesi, 
  • Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, 
  • Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, 
  • Özel Reyap İstanbul Hastanesi, 
  • Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, 
  • Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi
  • Ve iddianamede adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesinin ruhsatı iptal edildi.

Sağlık Bakanlığının ruhsat iptaline ilişkin kararı, hastane yönetimine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi. 

İddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer alıyor. AA



 

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