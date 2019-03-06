100 milyon dolara iki otel açacak

Mart 6, 2019 0 Yorum 72 Okunma
100 milyon dolara iki otel açacak

Niziplioğlu Holding, butik turizm alanında büyümek üzere kolları sıvadı.

Şirket, 100 milyon dolar yatırımla iki yıl içinde İstanbul-Mecidiyeköy ve Kapadokya’da iki oteli daha hizmete sunacak.
Niziplioğlu Holding’in Pamukkale ve Efes’te de otel kurma planı bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında



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