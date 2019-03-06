100 milyon dolara iki otel açacak
Niziplioğlu Holding, butik turizm alanında büyümek üzere kolları sıvadı.
Şirket, 100 milyon dolar yatırımla iki yıl içinde İstanbul-Mecidiyeköy ve Kapadokya’da iki oteli daha hizmete sunacak.
Niziplioğlu Holding’in Pamukkale ve Efes’te de otel kurma planı bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında
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