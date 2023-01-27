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14 il için kuvvetli kar uyarısı... İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'daki 11 il için kuvvetli kar uyarısı yaptı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte beklenen tarih...

27 Ocak 2023 | 16:58
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14 il için kuvvetli kar uyarısı... İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'a kar ne zaman gelecek? 

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan ise, İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin tarih verdi. Çalışkan, "Şubat'ın ilk haftası 3-6 Şubat arası kar yağma ihtimali çok yüksek. 31 Ocak akşamı da İstanbul'da birkaç ilçeye ufak da olsa kar yağışı bekleniyor." dedi.

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