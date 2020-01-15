15 milyon TL yatırımla 40 mağaza açacak
Dünyada optik perakende pazarının en önemli oyuncuları arasında yer alan GrandVision, Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Asya’da 40’tan fazla ülkede 7 binden fazla noktasıyla hizmet veriyor.
GrandVision, 2007 yılında Atasun Optik’i satın alarak Türkiye pazarına girdi. 2018 yılında grubun sadece güneş gözlükleri ve aksesuar alanında hizmet veren Solaris markası da Türkiye pazarına giriş yaptı.
Bugün Atasun Optik, iki markayla 52 ilde 250 noktada hizmet veriyor. Türkiye son iki yılda GrandVision’ın faaliyet gösterdiği 40 ülke arasında en hızlı büyüyen ülke oldu.
2018 yılında yüzde 30, 2019 yılında yüzde 40 büyüyen Atasun Optik, 2020 yılında hem dijitalleşmeye hem de yeni mağazalara yatırım yapacak.
2020 yılında yüzde 35 büyümeyi planladıklarını söyleyen Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın, “Büyümenin yüzde 20-25’i kendi mağazalarımızdan, yüzde 10’u ise yeni mağazalardan gelecek” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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