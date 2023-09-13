2. el otomobilde arz fazlası döneme girildi, fiyatlar son bir ayda yüzde 4 düştü. Buna rağmen satışlardaki yavaşlama bankaların kredi musluklarını kısması nedeniyle halen devam ediyor. Otomobil veri analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, otomobil piyasasındaki son durumu ekonomist.com.tr'ye değerlendirdi.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Eylül 2023’ün ortasına geldiğimiz şu dönemde yaklaşık son bir ayda 2.el araç fiyatlarında genel ortalamada yaklaşık %4’lük bir düşüş oldu. Bunun en önemli sebeplerinden biri al-satçı diye tabir ettiğimiz kesimin yavaş yavaş piyasadan çekilmesi oldu. Özellikle hükümetin getirdiği 6 ay 6.000 km ve ilan verirken 2.el araç fiyatının 0km fiyatını geçemez mevzuatları bu kesimde etkili oldu. Diğer bir önemli unsur da döviz kurunda son zamanlarda çok önemli artışlar olmadığı ve bu bağlamda 0 km araç fiyatlarının da Eylül ayında çok artmadığını söylemek mümkün. Bir diğer etken de hem 2.el’de hem de 0km’de arz önemli ölçüde arttı. Pandemi döneminin aksine arzın daha fazla olduğu bir döneme girdik. Bu da 2.el araç fiyatlarına önemli derece etki ediyor. Ancak sonuç olarak 2.el’de fiyatlar az da olsa gerilerken buna rağmen yazın başından beri süregelen 2.el araç satışlarındaki yavaşlama halen devam ediyor. Şu an kredi musluklarının da çok açık olmaması hem 2.el’i hem de 0km araç satışlarını etkilemekte."

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