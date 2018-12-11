2 milyar dolarlık satış yapacak

Aralık 11, 2018 0 Yorum 199 Okunma
2 milyar dolarlık satış yapacak

Yıldız Holding, borçlarını azaltmak için yeni varlık satışı yapmaya hazırlanıyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ekonomist’e yaptığı açıklamada, yapılacak varlık satışlarının tutarı için “2 milyar dolar civarında olacak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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