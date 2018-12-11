2 milyar dolarlık satış yapacak
Yıldız Holding, borçlarını azaltmak için yeni varlık satışı yapmaya hazırlanıyor.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ekonomist’e yaptığı açıklamada, yapılacak varlık satışlarının tutarı için “2 milyar dolar civarında olacak” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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