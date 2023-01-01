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  • 2022'de kız ve erkek bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

2022'de kız ve erkek bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

Geçen yıl 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edilirken, en çok tercih edilen isimler erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.

01 Ocak 2023 | 14:39
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2022'de kız ve erkek bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2022'de 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.

  • Toplam 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edilirken, en çok tercih edilen isimler erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.
  • Erkek bebeklerden 8 bin 366'sına Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konulurken, bu isimlerin ardından Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf en çok tercih edilen diğer isimler oldu.
  • Geçen yıl 8 bin 870 bebeğe Zeynep adı verilirken, 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel adı konuldu. Bu isimleri sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.

"Azra Akel", "Elif Evin", "Irmak Dila", "Kerem Akil", "Dilara Hayat", "Eylül Feza", "Oğuz Umut", "Tuna Mete" ve "Kağan Celal" ise geçen yıl sadece birer bebeğe takılan isimler olmalarıyla dikkati çekti.

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