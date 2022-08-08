The Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit (EIU) bu hafta, 2022′de dünyada yaşanabilecek en iyi 10 ve en kötü 10 yerin Küresel Yaşanabilirlik Endeksi sıralamasını yayınladı. Endeks beş kategoride 172 şehri değerlendirdi: Kültür, sağlık, eğitim, altyapı ve eğlence.

DÜNYANIN EN YAŞANABİLİR KENTLERİ

CNBC’nin aktardığı habere göre İskandinavya’daki şehirler En Yaşanabilir Şehirler listesinde üstlerde. yer alıyor.

Viyana dünyada yaşanacak en iyi yer olarak ilk sırada yer aldı. Liste şöyle:

Viyana, Avusturya Kopenhag, Danimarka Zürih, İsviçre Calgary, Kanada Vancouver, Kanada Cenevre, İsviçre Frankfurt, Almanya Toronto Kanada Amsterdam, Hollanda Osaka, Japonya ve Melbourne, Avustralya

Yaşanacak en kötü 10 yer

Listeye göre dünyada yaşanacak en kötü 1 numaralı yer Şam, Suriye.

Listenin son sırasında Suriye’nin başkenti Şam yer alırken, Nijerya’nın Lagos şehri sondan ikinci sırada kendine yer buldu.

Tahran, İran

Douala, Kamerun

Harare, Zimbabve

Dhaka, Bangladeş

Port Moresby, Papua Yeni Gine

Karaçi, Pakistan

Cezayir, Cezayir

Trablus, Libya

Lagos, Nijerya

Şam, Suriye

Yaşam kalitesinin en düşük olduğu şehirler listesinin ortak noktası ciddi sosyal sorunlar ve güvenlik. Sondan ikinci sırada yer alan Nijerya’nın kültürel başkenti Lagos ise ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre suç, terör, sivil huzursuzluk, adam kaçırma ve deniz suçlarıyla tanındığı için listeye girdi.