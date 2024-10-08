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KYK burs ve kredi başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Peki KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılacak? İşte 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuru ekranı

08 Ekim 2024 | 11:31
KYK burs ve kredi başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları başladı

KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim itibariyle başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücreti Lisans ve Önlisans öğrencileri için 2 bin TL, Yüksek Lisans öğrencileri için 4 bin TL ve Doktora öğrencileri için 6 bin TL olarak ödenmişti. Bu tutarın 2025 Ocak ayından itibaren arttırılması bekleniyor.

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Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
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Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
Atakey Patates'ten geri alım kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)
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